Будущий глава Златоуста Решетников назначен временным мэром

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Выезд с Росавтодором по дорожной инфраструктуре. Челябинск , златоуст
Временный мэр Златоуста намерен стать постоянным Фото:

Депутаты горсобрания Златоуста (Челябинская область) 27 июня назначили первого заместителя главы Олега Решетникова исполняющим обязанности мэра. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов.

«Депутаты приняли решение назначить первого заместителя мэра Олега Решетникова врио главы. Он уже приступил к выполнению своих обязанностей», — сообщили в горсобрании.

После досрочной отставки экс-мэра Максима Пекарского 30 мая обязанности главы исполнял зам Пекарского Олег Сабанов. Однако уже 24 июня в качестве первого заместителя был представлен Решетников, и еще через три дня он на период до выборов возглавил город.

Решетников считается главным претендентом на пост будущего мэра Златоуста. Решение о назначении выборов так же было принято 27 июня. Конкурс по отбору претендентов на пост мэра Златоуста состоится 16 августа. Документы от претендентов принимаются с 1 по 12 июля.

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Депутаты горсобрания Златоуста (Челябинская область) 27 июня назначили первого заместителя главы Олега Решетникова исполняющим обязанности мэра. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов. «Депутаты приняли решение назначить первого заместителя мэра Олега Решетникова врио главы. Он уже приступил к выполнению своих обязанностей», — сообщили в горсобрании. После досрочной отставки экс-мэра Максима Пекарского 30 мая обязанности главы исполнял зам Пекарского Олег Сабанов. Однако уже 24 июня в качестве первого заместителя был представлен Решетников, и еще через три дня он на период до выборов возглавил город. Решетников считается главным претендентом на пост будущего мэра Златоуста. Решение о назначении выборов так же было принято 27 июня. Конкурс по отбору претендентов на пост мэра Златоуста состоится 16 августа. Документы от претендентов принимаются с 1 по 12 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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