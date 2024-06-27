Будущий глава Златоуста Решетников назначен временным мэром

27 июня 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Временный мэр Златоуста намерен стать постоянным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты горсобрания Златоуста (Челябинская область) 27 июня назначили первого заместителя главы Олега Решетникова исполняющим обязанности мэра. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов. «Депутаты приняли решение назначить первого заместителя мэра Олега Решетникова врио главы. Он уже приступил к выполнению своих обязанностей», — сообщили в горсобрании. После досрочной отставки экс-мэра Максима Пекарского 30 мая обязанности главы исполнял зам Пекарского Олег Сабанов. Однако уже 24 июня в качестве первого заместителя был представлен Решетников, и еще через три дня он на период до выборов возглавил город. Решетников считается главным претендентом на пост будущего мэра Златоуста. Решение о назначении выборов так же было принято 27 июня. Конкурс по отбору претендентов на пост мэра Златоуста состоится 16 августа. Документы от претендентов принимаются с 1 по 12 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты горсобрания Златоуста (Челябинская область) 27 июня назначили первого заместителя главы Олега Решетникова исполняющим обязанности мэра. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов. «Депутаты приняли решение назначить первого заместителя мэра Олега Решетникова врио главы. Он уже приступил к выполнению своих обязанностей», — сообщили в горсобрании. После досрочной отставки экс-мэра Максима Пекарского 30 мая обязанности главы исполнял зам Пекарского Олег Сабанов. Однако уже 24 июня в качестве первого заместителя был представлен Решетников, и еще через три дня он на период до выборов возглавил город. Решетников считается главным претендентом на пост будущего мэра Златоуста. Решение о назначении выборов так же было принято 27 июня. Конкурс по отбору претендентов на пост мэра Златоуста состоится 16 августа. Документы от претендентов принимаются с 1 по 12 июля.