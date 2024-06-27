Будущий глава Златоуста Решетников назначен временным мэром

Депутаты горсобрания Златоуста (Челябинская область) 27 июня назначили первого заместителя главы Олега Решетникова исполняющим обязанности мэра. Об этом URA.RU сообщили в собрании депутатов.
«Депутаты приняли решение назначить первого заместителя мэра Олега Решетникова врио главы. Он уже приступил к выполнению своих обязанностей», — сообщили в горсобрании.
После досрочной отставки экс-мэра Максима Пекарского 30 мая обязанности главы исполнял зам Пекарского Олег Сабанов. Однако уже 24 июня в качестве первого заместителя был представлен Решетников, и еще через три дня он на период до выборов возглавил город.
Решетников считается главным претендентом на пост будущего мэра Златоуста. Решение о назначении выборов так же было принято 27 июня. Конкурс по отбору претендентов на пост мэра Златоуста состоится 16 августа. Документы от претендентов принимаются с 1 по 12 июля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!