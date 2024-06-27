27 июня 2024

В ХМАО взлетели цены на лекарства

Витамины в аптеках ХМАО подорожали почти на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем лекарства по ХМАО подорожали на 5% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном автономном округе с конца 2023 года цены на лекарства в среднем выросли в пределах 5%, сообщили URA.RU аналитики Росстата. Больше всего среди медикаментов подорожали витамины — почти на 20%.

«Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на медикаменты (на 4,8%)», — говорится в исследовании. По сравнению с декабрем 2023 года, больше всего подорожали поливитамины. Средний ценник на пачку в десять таблеток вырос с 93,9 до 109,78 рубля. Соответственно, рост составил 16,9%.

Среди других лекарств также особенно подорожали желчегонные средства, например, цена на препарат «Аллохол» выросла почти на 9% — с 90,4 до 98,43 рубля. А таблетки от кашля «Ренгалин» выросли в цене на 7,5% — с 276,07 до 296,95 рубля.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО возмутил рост цен на лекарства. Тогда речь шла о зарубежном препарате «Гептрал», который подорожал в тот момент на 10%.

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В Ханты-Мансийском автономном автономном округе с конца 2023 года цены на лекарства в среднем выросли в пределах 5%, сообщили URA.RU аналитики Росстата. Больше всего среди медикаментов подорожали витамины — почти на 20%. «Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на медикаменты (на 4,8%)», — говорится в исследовании. По сравнению с декабрем 2023 года, больше всего подорожали поливитамины. Средний ценник на пачку в десять таблеток вырос с 93,9 до 109,78 рубля. Соответственно, рост составил 16,9%. Среди других лекарств также особенно подорожали желчегонные средства, например, цена на препарат «Аллохол» выросла почти на 9% — с 90,4 до 98,43 рубля. А таблетки от кашля «Ренгалин» выросли в цене на 7,5% — с 276,07 до 296,95 рубля. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО возмутил рост цен на лекарства. Тогда речь шла о зарубежном препарате «Гептрал», который подорожал в тот момент на 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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