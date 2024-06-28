РПН требует приостановить работу «Кухни на районе» из-за массового отравления

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Гастрофестиваль «Уралисички!». Екатеринбург, приготовление еды, драники
В России произошло массовое отравление едой Фото:

Роспотребнадзор выдвинул требование приостановить деятельность сервиса «Кухня на районе». Об этом сообщили в суде.

«Роспотребнадзор требует приостановить работу „Кухни на районе“ на 90 суток в связи с продолжением расследования», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Ранее в России едой отравились 188 человек.

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Роспотребнадзор выдвинул требование приостановить деятельность сервиса «Кухня на районе». Об этом сообщили в суде. «Роспотребнадзор требует приостановить работу „Кухни на районе“ на 90 суток в связи с продолжением расследования», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Ранее в России едой отравились 188 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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