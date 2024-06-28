РПН требует приостановить работу «Кухни на районе» из-за массового отравления

28 июня 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

В России произошло массовое отравление едой Фото: Илья Московец © URA.RU Роспотребнадзор выдвинул требование приостановить деятельность сервиса «Кухня на районе». Об этом сообщили в суде. «Роспотребнадзор требует приостановить работу „Кухни на районе“ на 90 суток в связи с продолжением расследования», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Ранее в России едой отравились 188 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роспотребнадзор выдвинул требование приостановить деятельность сервиса «Кухня на районе». Об этом сообщили в суде. «Роспотребнадзор требует приостановить работу „Кухни на районе“ на 90 суток в связи с продолжением расследования», — передает корреспондент ТАСС из зала суда. Ранее в России едой отравились 188 человек.