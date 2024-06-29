Чем можно заболеть и каких паразитов подцепить, купаясь в свердловских водоемах

Роспотребнадзор: купание в свердловских водоемах чревато инфекциями и паразитами

30 июня 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Купание во всех свердловских водоемах чревато проблемами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Купание в свердловских водоемах, которые не прошли санитарную проверку, чревато получением различных заболеваний. Об этом URA.RU рассказала пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. А доктор медицинских наук Валерий Завойкин разъяснил, каких паразитов могут подхватить купальщики в уральских водах. «Купание в водоемах, которые не имеют санитарно-эпидемиологического заключения, чревато инфекционными заболеваниями — прежде всего кишечными и аллергическими реакциями. Чем ближе такие водоемы находятся к городской черте, сельскому хозяйству или частному подворью, тем больше нечистот может быть смыто в воду дождем. Также возможны паразитарные инфекции, особенно при заглатывании воды и при купании детей», — сказала Лукьянцева. Инфекционист Валерий Завойкин добавил, что при проглатывании воды, загрязненной фекалиями, в организм человека могут попасть паразиты — амебы и лямблии. Они вызывают соответствующие заболевания — амебиаз и лямблиоз, которые проявляются прежде всего кишечными расстройствами. Также есть риск подхватить церкариоз — его еще иначе называют «зуд купальщиков». «Его вызывают личинки плоских червей класса трематод, которые паразитируют на водоплавающих птицах, особенно диких перелетных, например, утках. Личинки могут попадать в кожу человека, вызывая покраснение и зуд. Однако глубже кожи они проникнуть не могут», — сказал паразитолог. Нынешним летом региональный Роспотребнадзор не нашел ни одного безопасного пляжа с точки зрения санитарных норм. По результатам проб, отобранных в уральских реках и озерах, ни один водоем не соответствует нормативам либо по санитарно-химическим, либо по микробиологическим, либо по паразитологическим показателям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Купание в свердловских водоемах, которые не прошли санитарную проверку, чревато получением различных заболеваний. Об этом URA.RU рассказала пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. А доктор медицинских наук Валерий Завойкин разъяснил, каких паразитов могут подхватить купальщики в уральских водах. «Купание в водоемах, которые не имеют санитарно-эпидемиологического заключения, чревато инфекционными заболеваниями — прежде всего кишечными и аллергическими реакциями. Чем ближе такие водоемы находятся к городской черте, сельскому хозяйству или частному подворью, тем больше нечистот может быть смыто в воду дождем. Также возможны паразитарные инфекции, особенно при заглатывании воды и при купании детей», — сказала Лукьянцева. Инфекционист Валерий Завойкин добавил, что при проглатывании воды, загрязненной фекалиями, в организм человека могут попасть паразиты — амебы и лямблии. Они вызывают соответствующие заболевания — амебиаз и лямблиоз, которые проявляются прежде всего кишечными расстройствами. Также есть риск подхватить церкариоз — его еще иначе называют «зуд купальщиков». «Его вызывают личинки плоских червей класса трематод, которые паразитируют на водоплавающих птицах, особенно диких перелетных, например, утках. Личинки могут попадать в кожу человека, вызывая покраснение и зуд. Однако глубже кожи они проникнуть не могут», — сказал паразитолог. Нынешним летом региональный Роспотребнадзор не нашел ни одного безопасного пляжа с точки зрения санитарных норм. По результатам проб, отобранных в уральских реках и озерах, ни один водоем не соответствует нормативам либо по санитарно-химическим, либо по микробиологическим, либо по паразитологическим показателям.