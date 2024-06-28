Стало известно о состоянии Отара Кушанашвили после операции из-за рака

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, экстренно госпитализированный из-за рака, переведен из реанимации в отдельную палату больницы в Красногорске. Об этом сообщил его друг, российский журналист и обозреватель Владимир Полупанов.
«Отар Кушанашвили переведен сегодня из реанимации в отдельную палату. Еще пять дней он проведет в красногорской больнице, где ему сделали две операции», — написал Полупанов в социальной сети «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что Кушанашвили предстоит еще одна операция, однако ее будут делать в другой больнице. Полупанов отметил, что, по словам врачей, если бы телеведущего не госпитализировали вовремя, то через несколько часов он мог погибнуть.
О госпитализации Отара Кушанашвили стало известно 20 июня. Тогда у артиста нашли раковую опухоль — его пришлось уговаривать проехать на осмотр, где выявили болезнь. После операции его подключили к аппарату ИВЛ, передает телеканал 360. Свой день рождения артист встретил без сознания, сообщает «Царьград». Подробнее о биографии артиста — в материале URA.RU.
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