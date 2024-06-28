28 июня 2024

Стало известно о состоянии Отара Кушанашвили после операции из-за рака

Отара Кушанашвили перевели в отдельную палату после двух операций
© Служба новостей «URA.RU»
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Отара Кушанашвили перевели в отдельную палату после реанимации (архивное фото)
Отара Кушанашвили перевели в отдельную палату после реанимации (архивное фото) Фото:

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, экстренно госпитализированный из-за рака, переведен из реанимации в отдельную палату больницы в Красногорске. Об этом сообщил его друг, российский журналист и обозреватель Владимир Полупанов.

«Отар Кушанашвили переведен сегодня из реанимации в отдельную палату. Еще пять дней он проведет в красногорской больнице, где ему сделали две операции», — написал Полупанов в социальной сети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что Кушанашвили предстоит еще одна операция, однако ее будут делать в другой больнице. Полупанов отметил, что, по словам врачей, если бы телеведущего не госпитализировали вовремя, то через несколько часов он мог погибнуть.

О госпитализации Отара Кушанашвили стало известно 20 июня. Тогда у артиста нашли раковую опухоль — его пришлось уговаривать проехать на осмотр, где выявили болезнь. После операции его подключили к аппарату ИВЛ, передает телеканал 360. Свой день рождения артист встретил без сознания, сообщает «Царьград». Подробнее о биографии артиста — в материале URA.RU.

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Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, экстренно госпитализированный из-за рака, переведен из реанимации в отдельную палату больницы в Красногорске. Об этом сообщил его друг, российский журналист и обозреватель Владимир Полупанов. «Отар Кушанашвили переведен сегодня из реанимации в отдельную палату. Еще пять дней он проведет в красногорской больнице, где ему сделали две операции», — написал Полупанов в социальной сети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что Кушанашвили предстоит еще одна операция, однако ее будут делать в другой больнице. Полупанов отметил, что, по словам врачей, если бы телеведущего не госпитализировали вовремя, то через несколько часов он мог погибнуть. О госпитализации Отара Кушанашвили стало известно 20 июня. Тогда у артиста нашли раковую опухоль — его пришлось уговаривать проехать на осмотр, где выявили болезнь. После операции его подключили к аппарату ИВЛ, передает телеканал 360. Свой день рождения артист встретил без сознания, сообщает «Царьград». Подробнее о биографии артиста — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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