30 июня 2024
29 июня 2024

Полиция назвала город ХМАО, жители которого больше всего отдали денег мошенникам

Сургут стал самым пострадавшим от мошенников городом ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Сургута больше всех среди городов ХМАО отдали денег дистанционным мошенникам
Жители Сургута больше всех среди городов ХМАО отдали денег дистанционным мошенникам Фото:

Жители Сургута больше всех остальных городов в регионе отдали денег дистанционным мошенникам за шесть месяцев 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Факты дистанционного обмана населения регистрируются в основном в крупных городах округа с развитой телекоммуникационной инфраструктурой и высоким уровнем дохода населения, это Сургут (815 пострадавших), Нижневартовск (628), Ханты-Мансийск (297) и Нефтеюганск (205). Их удельный вес составляет 60% [IT-преступлений в регионе], — сообщили в пресс-службе полиции.

Почти половина преступлений в округе — 46,4%, совершается дистанционно. За шесть месяцев мошенники отняли у югорчан более миллиарда рублей.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО курьеры телефонных мошенников украли у пенсионеров 1,4 млн рублей. Возбуждено пять уголовных дел по статье 159 УК РФ «мошенничество».

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Жители Сургута больше всех остальных городов в регионе отдали денег дистанционным мошенникам за шесть месяцев 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Факты дистанционного обмана населения регистрируются в основном в крупных городах округа с развитой телекоммуникационной инфраструктурой и высоким уровнем дохода населения, это Сургут (815 пострадавших), Нижневартовск (628), Ханты-Мансийск (297) и Нефтеюганск (205). Их удельный вес составляет 60% [IT-преступлений в регионе], — сообщили в пресс-службе полиции. Почти половина преступлений в округе — 46,4%, совершается дистанционно. За шесть месяцев мошенники отняли у югорчан более миллиарда рублей. Ранее URA.RU писало, что ХМАО курьеры телефонных мошенников украли у пенсионеров 1,4 млн рублей. Возбуждено пять уголовных дел по статье 159 УК РФ «мошенничество».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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