Полиция назвала город ХМАО, жители которого больше всего отдали денег мошенникам

Жители Сургута больше всех остальных городов в регионе отдали денег дистанционным мошенникам за шесть месяцев 2024 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
«Факты дистанционного обмана населения регистрируются в основном в крупных городах округа с развитой телекоммуникационной инфраструктурой и высоким уровнем дохода населения, это Сургут (815 пострадавших), Нижневартовск (628), Ханты-Мансийск (297) и Нефтеюганск (205). Их удельный вес составляет 60% [IT-преступлений в регионе], — сообщили в пресс-службе полиции.
Почти половина преступлений в округе — 46,4%, совершается дистанционно. За шесть месяцев мошенники отняли у югорчан более миллиарда рублей.
Ранее URA.RU писало, что ХМАО курьеры телефонных мошенников украли у пенсионеров 1,4 млн рублей. Возбуждено пять уголовных дел по статье 159 УК РФ «мошенничество».
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