В Киеве скончался критиковавший Токаева активист

Айдос Садыков скончался после покушения
В Киеве скончался активист Айдос Садыков, который ранее критиковал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом рассказал его жена Наталья.
«В Киеве умер Айдос Садыков», — передает слова Натальи Sputnik Казахстан. Садыков был гражданином Казахстана и уехал на Украину в 2014 году.
В 2023 году власти Казахстана объявили его в розыск по обвинению в разжигании розни. 18 июня на Садыкова было совершено покушение в Киеве, после чего он находился в реанимации.
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