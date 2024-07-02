В Киеве скончался критиковавший Токаева активист

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Айдос Садыков скончался после покушения Фото:

В Киеве скончался активист Айдос Садыков, который ранее критиковал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом рассказал его жена Наталья.

«В Киеве умер Айдос Садыков», — передает слова Натальи Sputnik Казахстан. Садыков был гражданином Казахстана и уехал на Украину в 2014 году.

В 2023 году власти Казахстана объявили его в розыск по обвинению в разжигании розни. 18 июня на Садыкова было совершено покушение в Киеве, после чего он находился в реанимации.

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В Киеве скончался активист Айдос Садыков, который ранее критиковал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом рассказал его жена Наталья. «В Киеве умер Айдос Садыков», — передает слова Натальи Sputnik Казахстан. Садыков был гражданином Казахстана и уехал на Украину в 2014 году. В 2023 году власти Казахстана объявили его в розыск по обвинению в разжигании розни. 18 июня на Садыкова было совершено покушение в Киеве, после чего он находился в реанимации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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