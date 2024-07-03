Угнавшему Т-64 украинскому танкисту выдали паспорт РФ. Видео

04 июля 2024 в 07:18 Размер текста - 17 +

Танкист Максим Лихачев после присяги получил паспорт гражданина РФ, сообщила Татьяна Коваленко Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Максим Лихачев, украинский танкист, перешедший на сторону РФ после угона танка Т-64, стал обладателем российского паспорта. Об этом сообщила начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России «Октябрьский» капитан полиции Татьяна Коваленко. «Граждане Украины, постоянно проживающие либо проживавшие на территории ЛНР по состоянию на 30 сентября 2022 года, после подписания дополнительного соглашения о вхождении в состав РФ имеют право получить паспорт гражданина РФ. Лихачев написал заявление о выдаче паспорта гражданина РФ», — заявила Татьяна Коваленко, ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что теперь танкист стал полноправным россиянином, паспорт ему был вручен после зачитывания присяги. Максим Лихачев ранее подал заявление на получение российского гражданства. Он сдался ВС РФ в конце мая 2024 года, прибыв на танке Т-64, похищенном у ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Максим Лихачев, украинский танкист, перешедший на сторону РФ после угона танка Т-64, стал обладателем российского паспорта. Об этом сообщила начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России «Октябрьский» капитан полиции Татьяна Коваленко. «Граждане Украины, постоянно проживающие либо проживавшие на территории ЛНР по состоянию на 30 сентября 2022 года, после подписания дополнительного соглашения о вхождении в состав РФ имеют право получить паспорт гражданина РФ. Лихачев написал заявление о выдаче паспорта гражданина РФ», — заявила Татьяна Коваленко, ее слова передает РИА Новости. Она добавила, что теперь танкист стал полноправным россиянином, паспорт ему был вручен после зачитывания присяги. Максим Лихачев ранее подал заявление на получение российского гражданства. Он сдался ВС РФ в конце мая 2024 года, прибыв на танке Т-64, похищенном у ВСУ.