03 июля 2024

Российский бюджет получил от приватизации в 10 раз больше ожидаемого

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Бюджет". Москва, экономика, бюджет
Большая часть средств поступила от продажи акций АО «Росспиртпром» Фото:

Бюджет РФ по итогам первого полугодия 2024 года пополнился доходами от приватизации на 11 миллиардов рублей. Эта сумма в 10 раз превышает плановые показатели. Об этом сообщили в Росимуществе.

«На конец июня 2024-го доходы от приватизации корпоративных активов, а также имущества госказны составили 11,1 млрд рублей. Изначальный прогноз по таким доходам предусматривал лишь 1,2 млрд на конец 2024-го. По итогам только шести месяцев поступления от продажи госсобственности превысили план в 10 раз», — передают «Известия» данные Росимущества.

Уточняется, что причиной таких результатов стала продажа 100% акций компаний ООО «Терней Золото», АО «Ремэнергомеханизация» и АО «Электроагрегат». Также в апреле в полном объеме были проданы акции АО «Росспиртпром» на сумму свыше 8 миллиардов рублей. В планах же министра финансов РФ Антона Силуанов получить от приватизации в 2024 году доход до 100 миллиардов рублей.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее выступил за приватизацию активов, не требующихся государству и с управлением которыми оно справляется неэффективно. Он также отметил, что государство склонно больше тратить на поддержку ЖКХ, нежели на промышленность и технологии.

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Бюджет РФ по итогам первого полугодия 2024 года пополнился доходами от приватизации на 11 миллиардов рублей. Эта сумма в 10 раз превышает плановые показатели. Об этом сообщили в Росимуществе. «На конец июня 2024-го доходы от приватизации корпоративных активов, а также имущества госказны составили 11,1 млрд рублей. Изначальный прогноз по таким доходам предусматривал лишь 1,2 млрд на конец 2024-го. По итогам только шести месяцев поступления от продажи госсобственности превысили план в 10 раз», — передают «Известия» данные Росимущества. Уточняется, что причиной таких результатов стала продажа 100% акций компаний ООО «Терней Золото», АО «Ремэнергомеханизация» и АО «Электроагрегат». Также в апреле в полном объеме были проданы акции АО «Росспиртпром» на сумму свыше 8 миллиардов рублей. В планах же министра финансов РФ Антона Силуанов получить от приватизации в 2024 году доход до 100 миллиардов рублей. Министр экономического развития РФ Максим Решетников ранее выступил за приватизацию активов, не требующихся государству и с управлением которыми оно справляется неэффективно. Он также отметил, что государство склонно больше тратить на поддержку ЖКХ, нежели на промышленность и технологии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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