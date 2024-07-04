Украина нарастила свои силы на двух направлениях

Гагин: ВСУ нарастили свои силы на харьковском и донецком направлениях

04 июля 2024 в 09:31 Размер текста - 17 +

Гагин заявил, что ВСУ могли испугаться успехов ВС РФ в Часовом Яру и Волчанске, поэтому нарастили свои группировки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев на фоне успешного российского наступления у Часова Яра и Волчанска нарастил свои группировки на харьковском и донецком направлениях. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. «После нашего активного и успешного наступления как на харьковском направлении, так и в районе Часова Яра, противник либо с перепугу, либо по требованию своих „хозяев“ из Штатов нарастил группировку на обоих направлениях», — заявил Гагин. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что у украинской армии стоит задача удержать любыми способами Волчанск. Также советник главы ДНР отметил, что на данный момент ВСУ бросают на передовую своих неподготовленных мобилизованных военных. Такое же было и во время контрнаступления Украины летом 2023 года. Ранее ВС РФ полностью освободили район Новый, который находится в Часовом Яру. Они также улучшили этим свое положение по переднему краю, пишет «Национальная служба новостей». Также командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские военные давят на ВСУ в районе Волчанска. В связи с этим командование Украины вынуждено перебрасывать подкрепления в этот район. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев на фоне успешного российского наступления у Часова Яра и Волчанска нарастил свои группировки на харьковском и донецком направлениях. Об этом сообщил советник главы ДНР Ян Гагин. «После нашего активного и успешного наступления как на харьковском направлении, так и в районе Часова Яра, противник либо с перепугу, либо по требованию своих „хозяев“ из Штатов нарастил группировку на обоих направлениях», — заявил Гагин. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что у украинской армии стоит задача удержать любыми способами Волчанск. Также советник главы ДНР отметил, что на данный момент ВСУ бросают на передовую своих неподготовленных мобилизованных военных. Такое же было и во время контрнаступления Украины летом 2023 года. Ранее ВС РФ полностью освободили район Новый, который находится в Часовом Яру. Они также улучшили этим свое положение по переднему краю, пишет «Национальная служба новостей». Также командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские военные давят на ВСУ в районе Волчанска. В связи с этим командование Украины вынуждено перебрасывать подкрепления в этот район.