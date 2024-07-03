В Госдуме ответили на опубликованный Гордоном* «мирный план» по Украине

Депутат Шеремет: «мирный план» Гордона* по Украине — это больное воображение

04 июля 2024 в 07:39 Размер текста - 17 +

Шеремет назвал «мирный план» иноагента Дмитрия Гордона плодом больного воображения Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) опубликовал «мирный план» по Украине, который якобы Россия передала США. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал этот документ плодом больного воображения. Новость по теме Называл себя личным врагом Кремля и призывал убить Путина: чем известен Дмитрий Гордон* «Весь этот план — плод больного воображения Гордона. Он свои липовые измышления пытается выдать за какую-то правду и действует по нацистскому принципу», — заявил Михаил Шеремет, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что чем страшнее звучит ложь, тем быстрее общественность в нее поверит. Гордон, осужденный в России на 14 лет лишения свободы за призывы к терроризму и развязыванию войны, а также за распространение фейков о ВС РФ, несколько дней ранее сделал заявление о «мирном плане». В нем он опирался на информацию украинской разведки. Одним из условий прекращения украинского конфликта в плане Гордона было деление Крыма, который вошел в состав РФ в результате референдума. Кроме того, в нем содержался тезис, что Россия якобы передаст Киеву Запорожскую АЭС и не будет против вступления страны в Евросоюз. *Дмитрий Гордон признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) опубликовал «мирный план» по Украине, который якобы Россия передала США. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал этот документ плодом больного воображения. «Весь этот план — плод больного воображения Гордона. Он свои липовые измышления пытается выдать за какую-то правду и действует по нацистскому принципу», — заявил Михаил Шеремет, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что чем страшнее звучит ложь, тем быстрее общественность в нее поверит. Гордон, осужденный в России на 14 лет лишения свободы за призывы к терроризму и развязыванию войны, а также за распространение фейков о ВС РФ, несколько дней ранее сделал заявление о «мирном плане». В нем он опирался на информацию украинской разведки. Одним из условий прекращения украинского конфликта в плане Гордона было деление Крыма, который вошел в состав РФ в результате референдума. Кроме того, в нем содержался тезис, что Россия якобы передаст Киеву Запорожскую АЭС и не будет против вступления страны в Евросоюз. *Дмитрий Гордон признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов