03 июля 2024

Зеленский допустил приглашение Путина на следующий «саммит мира»

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский хочет обсуждать прекращение конфликта с США
Зеленский хочет обсуждать прекращение конфликта с США Фото:

Президент России Владимир Путин может быть приглашен на следующий «саммит мира», на котором лидеры мировых держав затронут проблемы конфликта на Украине. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с Bloomberg.

«Зеленский <...> не исключил приглашения (Путина — прим. URA.RU) на будущий саммит», — передает Bloomberg мнение украинского лидера. Зеленский, однако, заявил, что не ожидает приезда Путина в скором времени, а обсуждать конфликт собирается с США и Китаем. 

В ходе последнего саммита в Швейцарии была подписана итоговая декларация, касающаяся вопросов ядерной безопасности, обмена военнопленными и свободы судоходства. Документ получил поддержку более чем 80 стран. Путин, однако, охарактеризовал саммит как «уловку».

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Президент России Владимир Путин может быть приглашен на следующий «саммит мира», на котором лидеры мировых держав затронут проблемы конфликта на Украине. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с Bloomberg. «Зеленский <...> не исключил приглашения (Путина — прим. URA.RU) на будущий саммит», — передает Bloomberg мнение украинского лидера. Зеленский, однако, заявил, что не ожидает приезда Путина в скором времени, а обсуждать конфликт собирается с США и Китаем.  В ходе последнего саммита в Швейцарии была подписана итоговая декларация, касающаяся вопросов ядерной безопасности, обмена военнопленными и свободы судоходства. Документ получил поддержку более чем 80 стран. Путин, однако, охарактеризовал саммит как «уловку».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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