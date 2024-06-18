Чем знаменит критиковавший Токаева активист, которого расстреляли в Киеве

Активиста, критиковавшего Токаева, расстреляли в Киеве

19 июня 2024 в 04:12 Размер текста - 17 +

В Айдоса Садыкова выстрелили в тот момент, когда он находился в автомобиле с женой (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Киеве неизвестные расстреляли казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, который имел в стране статус беженца. Незадолго до этого оппозиционер раскритиковал президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, назвав его «марионеткой» в руках России. Кто такой Садыков, подробности о покушении и в каком состоянии после него находится активист — в материале URA.RU. Кто такой Айдос Садыков Оппозиционер и журналист Айдос Садыков живет на Украине уже 10 лет. Он уехал из Казахстана в 2014 году, спасаясь от преследований. Будущий активист родился в поселке Карабутак Актюбинской области, недалеко от границы с Россией. Он учился в русскоязычной школе, а дома общался на казахском. Садыков окончил исторический факультет Актюбинского педагогического института, после чего занимался бизнесом и розничной торговлей, работал в нефтедобывающей отрасли. В Казахстане Садыков был известным оппозиционером, выступая против бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В 2011 году он принял участие в акции протеста за отставку Назарбаева, против продажи земли и освобождение политзаключенных. Тогда против него возбудили ряд уголовных дел, обвиняя Садыкова в участии в драке, сопротивлении полиции и распространении фальшивых денег. В начале 2014 года было возбуждено уголовное дело против его жены, поэтому семья выехала из Казахстана и поселилась в Киеве. Уже на Украине Айдос Садыков критиковал действующего президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, обвиняя его в поддержке России. Активист также критиковал Назарбаева Фото: Официальный сайт Президента России Подробности о покушении на Садыкова Покушение было совершено в Киеве в первой половине дня 18 июня. Уточняется, что нападавший подошел к припаркованному на улице автомобилю, в котором находился оппозиционер со своей женой, выстрелил в мужчину из пистолета и скрылся. Покушение произошло недалеко от дома супругов. Незадолго до этого Садыков публиковал видео с критикой властей Казахстана. В последнем из них он назвал Токаева «марионеткой в руках российского влияния». В каком состоянии находится оппозиционер Наталья Садыкова, жена пострадавшего от покушения активиста, рассказала, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мужчине сделали операцию. Садыкова уточнила, что в ее мужа стреляли в центре Киева, а она в момент происшествия находилась на пассажирском сидении автомобиля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Киеве неизвестные расстреляли казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, который имел в стране статус беженца. Незадолго до этого оппозиционер раскритиковал президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, назвав его «марионеткой» в руках России. Кто такой Садыков, подробности о покушении и в каком состоянии после него находится активист — в материале URA.RU. Оппозиционер и журналист Айдос Садыков живет на Украине уже 10 лет. Он уехал из Казахстана в 2014 году, спасаясь от преследований. Будущий активист родился в поселке Карабутак Актюбинской области, недалеко от границы с Россией. Он учился в русскоязычной школе, а дома общался на казахском. Садыков окончил исторический факультет Актюбинского педагогического института, после чего занимался бизнесом и розничной торговлей, работал в нефтедобывающей отрасли. В Казахстане Садыков был известным оппозиционером, выступая против бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В 2011 году он принял участие в акции протеста за отставку Назарбаева, против продажи земли и освобождение политзаключенных. Тогда против него возбудили ряд уголовных дел, обвиняя Садыкова в участии в драке, сопротивлении полиции и распространении фальшивых денег. В начале 2014 года было возбуждено уголовное дело против его жены, поэтому семья выехала из Казахстана и поселилась в Киеве. Уже на Украине Айдос Садыков критиковал действующего президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, обвиняя его в поддержке России. Покушение было совершено в Киеве в первой половине дня 18 июня. Уточняется, что нападавший подошел к припаркованному на улице автомобилю, в котором находился оппозиционер со своей женой, выстрелил в мужчину из пистолета и скрылся. Покушение произошло недалеко от дома супругов. Незадолго до этого Садыков публиковал видео с критикой властей Казахстана. В последнем из них он назвал Токаева «марионеткой в руках российского влияния». Наталья Садыкова, жена пострадавшего от покушения активиста, рассказала, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мужчине сделали операцию. Садыкова уточнила, что в ее мужа стреляли в центре Киева, а она в момент происшествия находилась на пассажирском сидении автомобиля.