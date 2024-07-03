Губернаторы от ЕР пошли на риск, чтобы понравиться избирателям

Критикуя чиновников, новые врио получают поддержку населения, но ссорятся с элитам

03 июля 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Кандидаты на губернаторские посты используют опасную стратегию на выборах-2024 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Временно исполняющие обязанности губернаторов от «Единой России» пытаются понравится населению перед выборами, критикуя и распекая местных чиновников. Используя эту стратегию, они рискуют рассориться с элитами, которые работали без конфликтов при прежних главах. Наиболее жестко «варяги» вступают в конфронтацию в Самарской области и Хабаровском крае. Личные обиды и неприязнь со стороны высокопоставленных чиновников, отвечающих за выборы, могут испортить результаты единороссов в день голосования. Жесткий и дерзкий стиль руководства демонстрируют врио губернаторов Самарской области и Хабаровского края Вячеслав Федорищев и Дмитрий Демешин. Оба являются «чужаками», которым предстоит избраться в сентябре от «Единой России», и оба уже успели напугать местных чиновников. К примеру, в понедельник, 1 июля, Федорищев устроил разнос мэру Самары Елене Лапушкиной. Федорищев распекает подчиненных, руководствуясь примером бывшего начальника Дюмина Фото: Роман Наумов © URA.RU «Вы сейчас говорите о хозяйстве в городе как будто это не ваша зона ответственности. У нас так не будет. У нас будет глава — это можете быть вы, продолжая свою работу, может быть кто-то другой, кто будет отвечать за все, что происходит в городе. Не просить кого-то там подумать о чем-то, а отвечать», — заявил Федорищев. До этого он раскритиковал глав муниципалитетов, министров транспорта, здравоохранения и других чиновников. «До приезда в Самару Федорищев работал в Тульской области (с 2016 года был заместителем губернатора) под руководством строгого губернатора Алексея Дюмина. Вероятно, сейчас Федорищев внедряет дюминский стиль управления — строгий и деловой. Он видит свежим взглядом проблемные точки, которые в силу вполне объективных причин не решаются», — комментирует близкий к Самаре политтехнолог Алексей Игнатов. Профессор кафедры социологии и психологии Самарского экономического госуниверситета Владимир Звоновский связывает жесткость и дерзость Федорищева с возрастом (34 года). «Федорищев — человек молодой, энергии в нем много. Правда, сейчас это выглядит больше как имитация деятельности», — передает Звоновский. Схожий стиль в работе использует и врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. За месяц своей работы он уже успел устроить разнос мэру Хабаровска, высокопоставленным чиновникам правительства, министерства здравоохранения, главам муниципалитетов. Собеседники URA.RU отчасти связывают такой подход с силовым прошлым Демешина (с 2014 года работал в Генеральной прокуратуре). «Такой подход нужно применять очень осторожно, против совсем уж нехороших чиновников. Если начать рубить с плеча, то можно получить и обратный эффект. При этом, я считаю, что массовый демарш, особенно публичный, сегодня невозможен. Теоретически, возможны точечные обиды, точечные неисполнения», — считает политтехнолог Алексей Игнатов. По его словам, для демарша чиновников нужны лидеры протеста, которые сейчас в регионах отсутствуют. Эксперт Владимир Звоновский добавил, что если стратегия губернаторов, разносящих чиновников, провалится и процент на выборах будет низкий — легко можно будет найти оправдание перед администрацией президента. Результат всегда можно списать на фронду местных элит, которые, якобы, недовольны активным «варягом». Орлов: поведение врио губернаторов может привести к негативным последствиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поведение глав регионов нравится населению, ожидающему чисток элиты и улучшения управления. В этом убежден гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. При этом, по его словам, такая стратегия несет ряд негативных последствий. «Значительная часть региональной элиты воспринимает губернаторов Самарской области и Хабаровского края настороженно. Это может привести к различным следствиям: от формирования образа губернатора как „вечного варяга“ до инертности управления (связанной с опасениями принять решение, не устраивающее губернатора) и постоянного вынужденного обновления кадров», — комментирует политолог. Эксперты считают, что более эффективная стратегия для врио губернаторов — не конфликтовать с элитами, а напротив, сохранять с ними хорошие отношения. Так поступает, к примеру, врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. За месяц своей работы после назначения он еще не анонсировал ни одной отставки, не раскритиковал никого из югорских чиновников, действует спокойно и осторожно. «Кухарук — это фигура не конфликтная, склонная к компромиссам. Он приехал в ХМАО без своей команды, будет формировать ее уже на месте из числа местных кадров. Это сложно, а потому важно сохранять отношения с местными элитами. Политические конфликты могут плохо кончится, поскольку элиты так или иначе будут саботировать решения, провоцировать, подставлять», — поделился с агентством Безделов. По словам политолога, Кухарук — более опытный и самостоятельный политик, чем Федорищев и Демешин. «Не факт, самарскому или хабаровскому губернаторам удастся достичь эффективных результатов. Не только на выборах, но и результатов в работе. Быть в конфликте с элитами в чужом регионе не всегда хорошо», — резюмирует Александр Безделов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Временно исполняющие обязанности губернаторов от «Единой России» пытаются понравится населению перед выборами, критикуя и распекая местных чиновников. Используя эту стратегию, они рискуют рассориться с элитами, которые работали без конфликтов при прежних главах. Наиболее жестко «варяги» вступают в конфронтацию в Самарской области и Хабаровском крае. Личные обиды и неприязнь со стороны высокопоставленных чиновников, отвечающих за выборы, могут испортить результаты единороссов в день голосования. Жесткий и дерзкий стиль руководства демонстрируют врио губернаторов Самарской области и Хабаровского края Вячеслав Федорищев и Дмитрий Демешин. Оба являются «чужаками», которым предстоит избраться в сентябре от «Единой России», и оба уже успели напугать местных чиновников. К примеру, в понедельник, 1 июля, Федорищев устроил разнос мэру Самары Елене Лапушкиной. «Вы сейчас говорите о хозяйстве в городе как будто это не ваша зона ответственности. У нас так не будет. У нас будет глава — это можете быть вы, продолжая свою работу, может быть кто-то другой, кто будет отвечать за все, что происходит в городе. Не просить кого-то там подумать о чем-то, а отвечать», — заявил Федорищев. До этого он раскритиковал глав муниципалитетов, министров транспорта, здравоохранения и других чиновников. «До приезда в Самару Федорищев работал в Тульской области (с 2016 года был заместителем губернатора) под руководством строгого губернатора Алексея Дюмина. Вероятно, сейчас Федорищев внедряет дюминский стиль управления — строгий и деловой. Он видит свежим взглядом проблемные точки, которые в силу вполне объективных причин не решаются», — комментирует близкий к Самаре политтехнолог Алексей Игнатов. Схожий стиль в работе использует и врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. За месяц своей работы он уже успел устроить разнос мэру Хабаровска, высокопоставленным чиновникам правительства, министерства здравоохранения, главам муниципалитетов. Собеседники URA.RU отчасти связывают такой подход с силовым прошлым Демешина (с 2014 года работал в Генеральной прокуратуре). «Такой подход нужно применять очень осторожно, против совсем уж нехороших чиновников. Если начать рубить с плеча, то можно получить и обратный эффект. При этом, я считаю, что массовый демарш, особенно публичный, сегодня невозможен. Теоретически, возможны точечные обиды, точечные неисполнения», — считает политтехнолог Алексей Игнатов. По его словам, для демарша чиновников нужны лидеры протеста, которые сейчас в регионах отсутствуют. Эксперт Владимир Звоновский добавил, что если стратегия губернаторов, разносящих чиновников, провалится и процент на выборах будет низкий — легко можно будет найти оправдание перед администрацией президента. Результат всегда можно списать на фронду местных элит, которые, якобы, недовольны активным «варягом». Поведение глав регионов нравится населению, ожидающему чисток элиты и улучшения управления. В этом убежден гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. При этом, по его словам, такая стратегия несет ряд негативных последствий. «Значительная часть региональной элиты воспринимает губернаторов Самарской области и Хабаровского края настороженно. Это может привести к различным следствиям: от формирования образа губернатора как „вечного варяга“ до инертности управления (связанной с опасениями принять решение, не устраивающее губернатора) и постоянного вынужденного обновления кадров», — комментирует политолог. Эксперты считают, что более эффективная стратегия для врио губернаторов — не конфликтовать с элитами, а напротив, сохранять с ними хорошие отношения. Так поступает, к примеру, врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук. За месяц своей работы после назначения он еще не анонсировал ни одной отставки, не раскритиковал никого из югорских чиновников, действует спокойно и осторожно. «Кухарук — это фигура не конфликтная, склонная к компромиссам. Он приехал в ХМАО без своей команды, будет формировать ее уже на месте из числа местных кадров. Это сложно, а потому важно сохранять отношения с местными элитами. Политические конфликты могут плохо кончится, поскольку элиты так или иначе будут саботировать решения, провоцировать, подставлять», — поделился с агентством Безделов. По словам политолога, Кухарук — более опытный и самостоятельный политик, чем Федорищев и Демешин. «Не факт, самарскому или хабаровскому губернаторам удастся достичь эффективных результатов. Не только на выборах, но и результатов в работе. Быть в конфликте с элитами в чужом регионе не всегда хорошо», — резюмирует Александр Безделов.