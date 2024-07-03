03 июля 2024

Диетолог предупредил, чем опасны холодные напитки в жару

Диетолог Мойсенко: холодные напитки способны вызвать шок
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Званый ужин в ресторане "Маммас". Екатеринбург, сок, напиток, лимонад, маммас
По мнению медика, не следует утолять жажду холодными напитками людям со слабым горлом Фото:

В жару ледяные напитки оказывают шоковое воздействие на организм. Об этом заявила диетолог Римма Мойсенко.

«Ледяной напиток может вызвать мгновенное раздражение задней стенки глотки. Это может спровоцировать головную боль или потерю сознания. Также возможны боли в животе», — рассказала медик в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что люди со слабым иммунитетом, потребляя холодные напитки даже в небольших количествах, могут заполучить простуду или ангину. Напиток должен иметь температуру плюс пять-десять градусов.

По мнению Мойсенко, если температура на улице достигает 35 градусов тепла, разница между температурой напитка и окружающей средой не должна превышать 15 градусов. Это значит, что готовый напиток не должен быть ниже 20 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В жару ледяные напитки оказывают шоковое воздействие на организм. Об этом заявила диетолог Римма Мойсенко. «Ледяной напиток может вызвать мгновенное раздражение задней стенки глотки. Это может спровоцировать головную боль или потерю сознания. Также возможны боли в животе», — рассказала медик в интервью радио Sputnik. Она отметила, что люди со слабым иммунитетом, потребляя холодные напитки даже в небольших количествах, могут заполучить простуду или ангину. Напиток должен иметь температуру плюс пять-десять градусов. По мнению Мойсенко, если температура на улице достигает 35 градусов тепла, разница между температурой напитка и окружающей средой не должна превышать 15 градусов. Это значит, что готовый напиток не должен быть ниже 20 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...