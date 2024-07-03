Диетолог предупредил, чем опасны холодные напитки в жару

Диетолог Мойсенко: холодные напитки способны вызвать шок

04 июля 2024 в 06:57 Размер текста - 17 +

По мнению медика, не следует утолять жажду холодными напитками людям со слабым горлом Фото: Размик Закарян © URA.RU В жару ледяные напитки оказывают шоковое воздействие на организм. Об этом заявила диетолог Римма Мойсенко. «Ледяной напиток может вызвать мгновенное раздражение задней стенки глотки. Это может спровоцировать головную боль или потерю сознания. Также возможны боли в животе», — рассказала медик в интервью радио Sputnik. Она отметила, что люди со слабым иммунитетом, потребляя холодные напитки даже в небольших количествах, могут заполучить простуду или ангину. Напиток должен иметь температуру плюс пять-десять градусов. По мнению Мойсенко, если температура на улице достигает 35 градусов тепла, разница между температурой напитка и окружающей средой не должна превышать 15 градусов. Это значит, что готовый напиток не должен быть ниже 20 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В жару ледяные напитки оказывают шоковое воздействие на организм. Об этом заявила диетолог Римма Мойсенко. «Ледяной напиток может вызвать мгновенное раздражение задней стенки глотки. Это может спровоцировать головную боль или потерю сознания. Также возможны боли в животе», — рассказала медик в интервью радио Sputnik. Она отметила, что люди со слабым иммунитетом, потребляя холодные напитки даже в небольших количествах, могут заполучить простуду или ангину. Напиток должен иметь температуру плюс пять-десять градусов. По мнению Мойсенко, если температура на улице достигает 35 градусов тепла, разница между температурой напитка и окружающей средой не должна превышать 15 градусов. Это значит, что готовый напиток не должен быть ниже 20 градусов.