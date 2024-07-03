Губернатор Воробьев ответил, когда появится мемориал в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Воробьев: сроки создания памятника у «Крокуса» зависят от восстановления здания

04 июля 2024 в 07:56 Размер текста - 17 +

Сроки создания памятника у «Крокуса» зависят от реставрации самого здания, заявил Воробьев Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Сроки создания мемориала в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» зависят от процесса восстановления самого здания, которое сгорело в результате нападения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Это связано с восстановлением разрушенной части здания, которая пострадала от пожара», — заявил Воробьев, отвечая на вопрос о сроках создания мемориала в Подмосковье. Он также добавил, что региональные власти находятся на связи с пострадавшими семьями и собственником по вопросу создания памятника. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате него погибло 145 человек. Само здание было полностью уничтожено пожаром. Позже Воробьев сообщил, что на месте сгоревшего концертного зала построят комплекс выставочных площадей. На данный момент по этому вопросу власти региона находятся в контакте с собственником здания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сроки создания мемориала в память о жертвах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» зависят от процесса восстановления самого здания, которое сгорело в результате нападения. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. «Это связано с восстановлением разрушенной части здания, которая пострадала от пожара», — заявил Воробьев, отвечая на вопрос о сроках создания мемориала в Подмосковье. Он также добавил, что региональные власти находятся на связи с пострадавшими семьями и собственником по вопросу создания памятника. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате него погибло 145 человек. Само здание было полностью уничтожено пожаром. Позже Воробьев сообщил, что на месте сгоревшего концертного зала построят комплекс выставочных площадей. На данный момент по этому вопросу власти региона находятся в контакте с собственником здания.