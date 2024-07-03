В России готовят скидки на оплату штрафов за парковку

04 июля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Штраф за неправильную парковку можно будет снизить на 50 процентов Фото: Антон Белицкий © URA.RU В России готовят скидки на оплату штрафов за парковку. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который дает субъектам право вводить 50 процентную скидку при оплате штрафа за нарушение правил платной парковки, если платеж внесен в течение 20 дней. «Аналогичная мера скидок при оплате штрафов действует в Москве. При этом правительственная комиссия рекомендовала доработать проект изменений в КоАП до внесения в Госдуму», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве РФ. Поправки в КоАП разработаны заксобранием Санкт-Петербурга и местным департаментом транспорта. В отзыве на законопроект отмечается, что «стимулирование добровольной уплаты административного штрафа, поддерживается», так как за счет этого «обеспечивается реализации превентивной функции наказания». Ранее в Москве изменился максимальный часовой тариф на парковку в дневное время на 31-й улице, где, несмотря на высокие ставки, отсутствуют свободные места. Это затронет около 1% самых загруженных платных парковочных зон в центре города, включая улицы Ильинка, Петровка, Солянка и Неглинная. Причиной сложившейся ситуации являются популярные рестораны, бизнес-центры и достопримечательности, привлекающие большое количество автомобилистов. Москвичи, проживающие на этих улицах, испытывают сложности с парковкой у собственного дома из-за постоянно занятых мест. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России готовят скидки на оплату штрафов за парковку. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который дает субъектам право вводить 50 процентную скидку при оплате штрафа за нарушение правил платной парковки, если платеж внесен в течение 20 дней. «Аналогичная мера скидок при оплате штрафов действует в Москве. При этом правительственная комиссия рекомендовала доработать проект изменений в КоАП до внесения в Госдуму», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в правительстве РФ. Поправки в КоАП разработаны заксобранием Санкт-Петербурга и местным департаментом транспорта. В отзыве на законопроект отмечается, что «стимулирование добровольной уплаты административного штрафа, поддерживается», так как за счет этого «обеспечивается реализации превентивной функции наказания». Ранее в Москве изменился максимальный часовой тариф на парковку в дневное время на 31-й улице, где, несмотря на высокие ставки, отсутствуют свободные места. Это затронет около 1% самых загруженных платных парковочных зон в центре города, включая улицы Ильинка, Петровка, Солянка и Неглинная. Причиной сложившейся ситуации являются популярные рестораны, бизнес-центры и достопримечательности, привлекающие большое количество автомобилистов. Москвичи, проживающие на этих улицах, испытывают сложности с парковкой у собственного дома из-за постоянно занятых мест.