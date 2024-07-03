03 июля 2024

Politico: НАТО призвали не обнадеживать Украину по вступлению в альянс

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО просят не обнадеживать Украину
НАТО просят не обнадеживать Украину Фото:

Более 60 экспертов в области внешней политики призвали НАТО воздержаться от обещания Украине членства в альянсе. Это решение они обосновали риском усугубления напряженности с Россией. Об этом сообщает издание Politico.

Эксперты выразили мнение, что «продвижение Киева в НАТО может превратить Украину в арену затяжных разборок между двумя крупнейшими ядерными державами» и что «чем ближе НАТО продвинется к обещанию Украине членства после окончания [конфликта], тем больше у России будет мотивации продолжать» боевые действия, передает Politico.

Аналитики подчеркивают, что «вызовы», связанные с Россией, можно решить иными путями, не привлекая Украину в НАТО. Они также предупреждают о возможных последствиях для статьи 5 Устава НАТО, которая обязывает альянс прийти на помощь любому из своих членов в случае агрессии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 60 экспертов в области внешней политики призвали НАТО воздержаться от обещания Украине членства в альянсе. Это решение они обосновали риском усугубления напряженности с Россией. Об этом сообщает издание Politico. Эксперты выразили мнение, что «продвижение Киева в НАТО может превратить Украину в арену затяжных разборок между двумя крупнейшими ядерными державами» и что «чем ближе НАТО продвинется к обещанию Украине членства после окончания [конфликта], тем больше у России будет мотивации продолжать» боевые действия, передает Politico. Аналитики подчеркивают, что «вызовы», связанные с Россией, можно решить иными путями, не привлекая Украину в НАТО. Они также предупреждают о возможных последствиях для статьи 5 Устава НАТО, которая обязывает альянс прийти на помощь любому из своих членов в случае агрессии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...