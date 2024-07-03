03 июля 2024

Марин Ле Пен оказалась недовольна постом МИД РФ о ней

© Служба новостей «URA.RU»
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Ле Пен не понравился пост российского МИД
Ле Пен не понравился пост российского МИД Фото:

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отказалась от ответственности за публикацию своего изображения на странице МИД РФ в социальной сети X, которая была связана с недоверием французов к своему правительству. Об этом политик рассказала в эфире телеканала TF1.

«Если бы они думали, что у них есть интерес [в моей победе], они бы не публиковали такие записи. Я считаю, что это провокационно и, возможно, даже в некоторой степени является вмешательством», — сказала Ле Пен.

Ранее стало известно, что правая партия «Национальное объединение» под руководством Ле Пен заняла первое место в начальном этапе парламентских выборов во Франции. Партия известна поддержкой России, а также консервативными взглядами.

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Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отказалась от ответственности за публикацию своего изображения на странице МИД РФ в социальной сети X, которая была связана с недоверием французов к своему правительству. Об этом политик рассказала в эфире телеканала TF1. «Если бы они думали, что у них есть интерес [в моей победе], они бы не публиковали такие записи. Я считаю, что это провокационно и, возможно, даже в некоторой степени является вмешательством», — сказала Ле Пен. Ранее стало известно, что правая партия «Национальное объединение» под руководством Ле Пен заняла первое место в начальном этапе парламентских выборов во Франции. Партия известна поддержкой России, а также консервативными взглядами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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