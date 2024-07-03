Марин Ле Пен оказалась недовольна постом МИД РФ о ней

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отказалась от ответственности за публикацию своего изображения на странице МИД РФ в социальной сети X, которая была связана с недоверием французов к своему правительству. Об этом политик рассказала в эфире телеканала TF1.
«Если бы они думали, что у них есть интерес [в моей победе], они бы не публиковали такие записи. Я считаю, что это провокационно и, возможно, даже в некоторой степени является вмешательством», — сказала Ле Пен.
Ранее стало известно, что правая партия «Национальное объединение» под руководством Ле Пен заняла первое место в начальном этапе парламентских выборов во Франции. Партия известна поддержкой России, а также консервативными взглядами.
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