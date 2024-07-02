В Кремле раскрыли, чем займется Путин на саммите Совета глав государств ШОС

Ушаков: Белоруссия станет полноправным членом ШОС 4 июля
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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин проведет ряд встреч перед официальным началом саммита ШОС Фото:

Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал журналистам, как пройдет предстоящий саммит ШОС, который состоится в Астане 3—4 июля. Перед официальным началом саммита президент России Владимир Путин намерен провести ряд двусторонних встреч, а на самом мероприятии будут подведены итоги вступления республики Беларусь в организацию. Подробности предстоящего саммита ШОС — в материале URA.RU.

Неофициальная программа саммита

Президент РФ Владимир Путин проведет ряд встреч перед официальным началом саммита Совета глав государств ШОС. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. На 3 июля запланированы встречи с лидерами Монголии, Азербайджана, Пакистана и Турции, а также с председателем КНР Си Цзиньпином.

Позже участники саммита соберутся на неофициальный обед в 20:00, после которого Путин встретится с президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаевым. Вечером того же дня состоится неформальный ужин с участием глав делегаций стран-членов организации, а также представителей приглашенных стран и генсека ООН.

Новый формат ШОС+

Ушаков отметил, что встреча 4 июня пройдет в новом формате: ШОС+. Предполагается участие не только стран-членов, но и приглашенных государств. На международное мероприятие были приглашены представители Катара, Турции, Монголии, ОАЭ и Афганистана. Также на саммите будут присутствовать руководители исполнительных органов, генсеки ОБДК, СНГ, ЕАЭС и организация экономического сотрудничества. Обсуждения затронут вопросы экономического сотрудничества и другие международные проблемы.

Официальная программа заседания

По словам Ушакова, официальное заседание Совета глав государств ШОС начнется 4 июля в 10:00. Помощник российского лидера также отметил, что заседание коснется итогов работы ШОС, вопросов укрепления организации и актуальных международных и региональных вопросов. В ходе него будут представлены доклады генсека ШОС и директора региональной антитеррористической структуры. После окончания заседания состоится церемония подписания документов саммита. По словам Ушакова, центральным документом станет декларация совета глав государств — «Астанинская декларация», в которой будут прописаны консолидированные подходы по международным проблемам.

Ушаков также отметил, что на заседании подведут итоги вступления республики Беларусь в организацию. «Будут подведены итоги работы Белоруссии по вступлению в организацию. Ей будет предоставлен статус полноправного члена ШОС», — заявил помощник президента РФ.

По завершении саммита председательство ШОС на 2024—2025 годы перейдет к Китаю. По словам Ушакова, Россия планирует тесное сотрудничество с китайскими партнерами.

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Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал журналистам, как пройдет предстоящий саммит ШОС, который состоится в Астане 3—4 июля. Перед официальным началом саммита президент России Владимир Путин намерен провести ряд двусторонних встреч, а на самом мероприятии будут подведены итоги вступления республики Беларусь в организацию. Подробности предстоящего саммита ШОС — в материале URA.RU. Президент РФ Владимир Путин проведет ряд встреч перед официальным началом саммита Совета глав государств ШОС. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. На 3 июля запланированы встречи с лидерами Монголии, Азербайджана, Пакистана и Турции, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. Позже участники саммита соберутся на неофициальный обед в 20:00, после которого Путин встретится с президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаевым. Вечером того же дня состоится неформальный ужин с участием глав делегаций стран-членов организации, а также представителей приглашенных стран и генсека ООН. Ушаков отметил, что встреча 4 июня пройдет в новом формате: ШОС+. Предполагается участие не только стран-членов, но и приглашенных государств. На международное мероприятие были приглашены представители Катара, Турции, Монголии, ОАЭ и Афганистана. Также на саммите будут присутствовать руководители исполнительных органов, генсеки ОБДК, СНГ, ЕАЭС и организация экономического сотрудничества. Обсуждения затронут вопросы экономического сотрудничества и другие международные проблемы. По словам Ушакова, официальное заседание Совета глав государств ШОС начнется 4 июля в 10:00. Помощник российского лидера также отметил, что заседание коснется итогов работы ШОС, вопросов укрепления организации и актуальных международных и региональных вопросов. В ходе него будут представлены доклады генсека ШОС и директора региональной антитеррористической структуры. После окончания заседания состоится церемония подписания документов саммита. По словам Ушакова, центральным документом станет декларация совета глав государств — «Астанинская декларация», в которой будут прописаны консолидированные подходы по международным проблемам. Ушаков также отметил, что на заседании подведут итоги вступления республики Беларусь в организацию. «Будут подведены итоги работы Белоруссии по вступлению в организацию. Ей будет предоставлен статус полноправного члена ШОС», — заявил помощник президента РФ. По завершении саммита председательство ШОС на 2024—2025 годы перейдет к Китаю. По словам Ушакова, Россия планирует тесное сотрудничество с китайскими партнерами.
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