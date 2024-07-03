03 июля 2024

Власти ХМАО добились возобновления работ на крупном долгострое

В микрорайоне «Иртыш» в Ханты-Мансийске построят уникальный спорткомплекс
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-тур на стройплощадку второй очереди кампуса УрФУ в районе Новокольцовский. Екатеринбург , строительная площадка, стройка, стройплощадка
В новом микрорайоне Ханты-Мансийска появится уникальный спорткомплекс Фото:

В Ханты-Мансийске возобновилось строительство универсального спортивного комплекса новом микрорайоне «Иртыш». Об этом сообщает tg-канал «Стройкомплекс Югры».

«В Ханты-Мансийске возобновилось строительство универсального спортивного комплекса в микрорайоне Иртыш. В 2022 году работы пришлось приостановить из-за того, что предыдущий застройщик не справился с возросшей нагрузкой», — сообщает tg-канал.

Проблемы у прежнего застройщика возникли из-за роста цен на стройматериалы в период пандемии коронавируса. Завершить строительство объекта власти ХМАО поручили Ипотечному агентству Югры.

«На сегодняшний день стройка идет по старому проекту. Одновременно идет корректировка проектной документации — вторым этапом будет предусмотрен бассейн. Работы планируем завершить в конце следующего года (по текущему графику), но по результатам госэкспертизы возможны корректировки сроков, связанные с доработкой проекта», — сказа гендиректор агентства Эдуард Никитин. Окончательный вариант проекта будет утвержден под председательством замгубернатора Югры Азата Ислаева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске возобновилось строительство универсального спортивного комплекса новом микрорайоне «Иртыш». Об этом сообщает tg-канал «Стройкомплекс Югры». «В Ханты-Мансийске возобновилось строительство универсального спортивного комплекса в микрорайоне Иртыш. В 2022 году работы пришлось приостановить из-за того, что предыдущий застройщик не справился с возросшей нагрузкой», — сообщает tg-канал. Проблемы у прежнего застройщика возникли из-за роста цен на стройматериалы в период пандемии коронавируса. Завершить строительство объекта власти ХМАО поручили Ипотечному агентству Югры. «На сегодняшний день стройка идет по старому проекту. Одновременно идет корректировка проектной документации — вторым этапом будет предусмотрен бассейн. Работы планируем завершить в конце следующего года (по текущему графику), но по результатам госэкспертизы возможны корректировки сроков, связанные с доработкой проекта», — сказа гендиректор агентства Эдуард Никитин. Окончательный вариант проекта будет утвержден под председательством замгубернатора Югры Азата Ислаева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...