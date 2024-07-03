Власти ХМАО добились возобновления работ на крупном долгострое

В микрорайоне «Иртыш» в Ханты-Мансийске построят уникальный спорткомплекс

04 июля 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

В новом микрорайоне Ханты-Мансийска появится уникальный спорткомплекс Фото: Илья Московец © URA.RU В Ханты-Мансийске возобновилось строительство универсального спортивного комплекса новом микрорайоне «Иртыш». Об этом сообщает tg-канал «Стройкомплекс Югры». «В Ханты-Мансийске возобновилось строительство универсального спортивного комплекса в микрорайоне Иртыш. В 2022 году работы пришлось приостановить из-за того, что предыдущий застройщик не справился с возросшей нагрузкой», — сообщает tg-канал. Проблемы у прежнего застройщика возникли из-за роста цен на стройматериалы в период пандемии коронавируса. Завершить строительство объекта власти ХМАО поручили Ипотечному агентству Югры. «На сегодняшний день стройка идет по старому проекту. Одновременно идет корректировка проектной документации — вторым этапом будет предусмотрен бассейн. Работы планируем завершить в конце следующего года (по текущему графику), но по результатам госэкспертизы возможны корректировки сроков, связанные с доработкой проекта», — сказа гендиректор агентства Эдуард Никитин. Окончательный вариант проекта будет утвержден под председательством замгубернатора Югры Азата Ислаева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийске возобновилось строительство универсального спортивного комплекса новом микрорайоне «Иртыш». Об этом сообщает tg-канал «Стройкомплекс Югры». «В Ханты-Мансийске возобновилось строительство универсального спортивного комплекса в микрорайоне Иртыш. В 2022 году работы пришлось приостановить из-за того, что предыдущий застройщик не справился с возросшей нагрузкой», — сообщает tg-канал. Проблемы у прежнего застройщика возникли из-за роста цен на стройматериалы в период пандемии коронавируса. Завершить строительство объекта власти ХМАО поручили Ипотечному агентству Югры. «На сегодняшний день стройка идет по старому проекту. Одновременно идет корректировка проектной документации — вторым этапом будет предусмотрен бассейн. Работы планируем завершить в конце следующего года (по текущему графику), но по результатам госэкспертизы возможны корректировки сроков, связанные с доработкой проекта», — сказа гендиректор агентства Эдуард Никитин. Окончательный вариант проекта будет утвержден под председательством замгубернатора Югры Азата Ислаева.