В ХМАО ребенок на велосипеде угодил под машину

В Сургуте 9-летний велосипедист, катаясь во дворе, попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в публикации telegram-канала Госавтоинспекции ХМАО.
«4 июля 2024 года около 10:20, на улице 30 лет Победы в городе Сургут, 40-летний водитель „Лада“, по предварительным данным, в дворовой территории допустил наезд на 9-летнего мальчика, который управлял велосипедом», — сообщили в публикации. В результате аварии мальчик получил травмы.
Госавтоинспекция Югры призывает водителей к осторожности и соблюдению скоростного режима, особенно в местах возможного появления детей. Велосипедистам напоминают о необходимости спешиваться перед пересечением проезжей части.
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