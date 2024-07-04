04 июля 2024

В ХМАО ребенок на велосипеде угодил под машину

© Служба новостей «URA.RU»
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9-летний ребенок получил травмы в результате аварии
9-летний ребенок получил травмы в результате аварии Фото:

В Сургуте 9-летний велосипедист, катаясь во дворе, попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в публикации telegram-канала Госавтоинспекции ХМАО.

«4 июля 2024 года около 10:20, на улице 30 лет Победы в городе Сургут, 40-летний водитель „Лада“, по предварительным данным, в дворовой территории допустил наезд на 9-летнего мальчика, который управлял велосипедом», — сообщили в публикации. В результате аварии мальчик получил травмы. 

Госавтоинспекция Югры призывает водителей к осторожности и соблюдению скоростного режима, особенно в местах возможного появления детей. Велосипедистам напоминают о необходимости спешиваться перед пересечением проезжей части.

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В Сургуте 9-летний велосипедист, катаясь во дворе, попал под колеса автомобиля. Об этом сообщили в публикации telegram-канала Госавтоинспекции ХМАО. «4 июля 2024 года около 10:20, на улице 30 лет Победы в городе Сургут, 40-летний водитель „Лада“, по предварительным данным, в дворовой территории допустил наезд на 9-летнего мальчика, который управлял велосипедом», — сообщили в публикации. В результате аварии мальчик получил травмы.  Госавтоинспекция Югры призывает водителей к осторожности и соблюдению скоростного режима, особенно в местах возможного появления детей. Велосипедистам напоминают о необходимости спешиваться перед пересечением проезжей части.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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