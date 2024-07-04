Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 5 июля наградил знаком отличия имама Арсламбаевской мечети Кенеса Жаркумбаева, спасшего трех детей во время паводка. Награждение прошло на всероссийской конференции «Расулевские чтения», передает корреспондент URA.RU.
«Знаком отличия Челябинской области „За смелость и отвагу“ губернатором Алексеем Текслером награждается Кенес Жаркумбаев», — передает слова ведущего корреспондент URA.RU. Глава региона прикрепил мужчине нагрудный знак отличия и пожал ему руку.
Жаркумбаев спас трех детей, находящихся в унесенной паводком машине, в апреле. Мать детей не смогла вытащить их из тонущего автомобиля. В момент инцидента имам проезжал мимо места подтопления и не раздумывая бросился в воду.
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