Челябинский имам спас трех тонувших детей, унесенных в машине паводком

В Нагайбакском районе Челябинской области имам спас трех детей, которых унесло паводком в машине. Мужчина бросился в воду и успел вытащить ребят.
«Тонущий автомобиль с детьми увидел проезжавший мимо имам Арсламбаевской мечети Кенес Журкумбаев. Он кинулся в воду и спас ребятишек. Через некоторое время автомобиль погрузился в воду», — сообщает газета «Всходы».
Инцидент произошел поздним вечером, когда мать троих детей ехала по дороге Фершампенуаз-Нагайбакский. Машину снесло с дороги паводковыми водами, женщина смогла выбраться, но вытащить детей сразу не успела.
Паводок в Нагайбакском районе начался в первых числах апреля. В районе зафиксировали перелив воды через дороги. Жителей ряда домов эвакуировали.
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