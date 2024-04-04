04 апреля 2024

Челябинский имам спас трех тонувших детей, унесенных в машине паводком

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Паводок шоссе Тюнина. Курган, машина в воде, паводок2016
Машину унес паводок, она начала тонуть Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Нагайбакском районе Челябинской области имам спас трех детей, которых унесло паводком в машине. Мужчина бросился в воду и успел вытащить ребят.

«Тонущий автомобиль с детьми увидел проезжавший мимо имам Арсламбаевской мечети Кенес Журкумбаев. Он кинулся в воду и спас ребятишек. Через некоторое время автомобиль погрузился в воду», — сообщает газета «Всходы».

Инцидент произошел поздним вечером, когда мать троих детей ехала по дороге Фершампенуаз-Нагайбакский. Машину снесло с дороги паводковыми водами, женщина смогла выбраться, но вытащить детей сразу не успела.

Паводок в Нагайбакском районе начался в первых числах апреля. В районе зафиксировали перелив воды через дороги. Жителей ряда домов эвакуировали.

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В Нагайбакском районе Челябинской области имам спас трех детей, которых унесло паводком в машине. Мужчина бросился в воду и успел вытащить ребят. «Тонущий автомобиль с детьми увидел проезжавший мимо имам Арсламбаевской мечети Кенес Журкумбаев. Он кинулся в воду и спас ребятишек. Через некоторое время автомобиль погрузился в воду», — сообщает газета «Всходы». Инцидент произошел поздним вечером, когда мать троих детей ехала по дороге Фершампенуаз-Нагайбакский. Машину снесло с дороги паводковыми водами, женщина смогла выбраться, но вытащить детей сразу не успела. Паводок в Нагайбакском районе начался в первых числах апреля. В районе зафиксировали перелив воды через дороги. Жителей ряда домов эвакуировали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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