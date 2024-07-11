РБК: владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана

После санкций США в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) России, казахстанский депозитарий попросил клиентов вывести российские бумаги. Об этом написал РБК со ссылкой на уведомление казахстанского брокера и источник на финансовом рынке.
«Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане попросил клиентов (брокеров, управляющие компании) до 1 августа 2024 года направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания», — сообщил РБК. По мнению юристов, невыведенные активы могут быть заморожены.
Решение депозитария Казахстана связано с введением блокирующих санкций на Мосбиржу и ее структур (в частности, НРД). Обозначенные сроки обусловлены генеральной лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. «Лицензия действует до 13 августа, но депозитарию нужно время для исполнения заявок к этому сроку», — пояснили в РБК.
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