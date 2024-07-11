РБК: владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Фондовый рынок. Пермь, облигация, фондовый рынок, акции, продажа акций, покупка ценных бумаг, ценные бумаги
Просьба депозитария Казахстана о выводе российских активов связана с санкциями США Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

После санкций США в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) России, казахстанский депозитарий попросил клиентов вывести российские бумаги. Об этом написал РБК со ссылкой на уведомление казахстанского брокера и источник на финансовом рынке.

«Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане попросил клиентов (брокеров, управляющие компании) до 1 августа 2024 года направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания», — сообщил РБК. По мнению юристов, невыведенные активы могут быть заморожены.

Решение депозитария Казахстана связано с введением блокирующих санкций на Мосбиржу и ее структур (в частности, НРД). Обозначенные сроки обусловлены генеральной лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. «Лицензия действует до 13 августа, но депозитарию нужно время для исполнения заявок к этому сроку», — пояснили в РБК.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После санкций США в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) России, казахстанский депозитарий попросил клиентов вывести российские бумаги. Об этом написал РБК со ссылкой на уведомление казахстанского брокера и источник на финансовом рынке. «Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане попросил клиентов (брокеров, управляющие компании) до 1 августа 2024 года направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания», — сообщил РБК. По мнению юристов, невыведенные активы могут быть заморожены. Решение депозитария Казахстана связано с введением блокирующих санкций на Мосбиржу и ее структур (в частности, НРД). Обозначенные сроки обусловлены генеральной лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США. «Лицензия действует до 13 августа, но депозитарию нужно время для исполнения заявок к этому сроку», — пояснили в РБК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...