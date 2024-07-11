Челябинки смогут бесплатно провериться на наличие онкологии

Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, 13 июля, проведет День открытых дверей, посвященный ранней диагностике опухолей. На мероприятии с названием «Сохранить мать для ребенка» можно будет получить бесплатную диагностику и лекции на тему рака, сообщили 11 июля в пресс-службе правительства Челябинской области.
«Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) 13 июля 2024 года впервые проведет День открытых дверей „Сохранить мать для ребенка“, посвященный ранней диагностике опухолей молочной железы и репродуктивной системы, а также курсам лекций для женщин. Пройти обследование приглашают здоровых женщин, так как на ранних стадиях заболевания никак себя не проявляют», — сообщили в пресс-службе.
В программе мероприятия запланирована бесплатная диагностика, включая цитологический скрининг, УЗИ, маммографию и консультации специалистов. Для женщин, уже проходящих лечение, предусмотрены лекции и консультации психологов. Кроме того, выступит эксперт из Москвы Елена Артамонова с лекцией о BRCA-ассоциированном раке и возможности проведения молекулярно-генетического тестирования.
«Важно регулярно проходить обследования, так как рак развивается практически бессимптомно. В День открытых дверей наши врачи будут сами принимать пациентов без диагностированных онкозаболеваний», — подчеркнул главный врач ЧОКЦОиЯМ, главный внештатный онколог Минздрава региона Дмитрий Ростовцев.
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