Челябинки смогут бесплатно провериться на наличие онкологии

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В центре онкологии для женщин выступит спикер из Москвы
В центре онкологии для женщин выступит спикер из Москвы Фото:

Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, 13 июля, проведет День открытых дверей, посвященный ранней диагностике опухолей. На мероприятии с названием «Сохранить мать для ребенка» можно будет получить бесплатную диагностику и лекции на тему рака, сообщили 11 июля в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) 13 июля 2024 года впервые проведет День открытых дверей „Сохранить мать для ребенка“, посвященный ранней диагностике опухолей молочной железы и репродуктивной системы, а также курсам лекций для женщин. Пройти обследование приглашают здоровых женщин, так как на ранних стадиях заболевания никак себя не проявляют», — сообщили в пресс-службе.

В программе мероприятия запланирована бесплатная диагностика, включая цитологический скрининг, УЗИ, маммографию и консультации специалистов. Для женщин, уже проходящих лечение, предусмотрены лекции и консультации психологов. Кроме того, выступит эксперт из Москвы Елена Артамонова с лекцией о BRCA-ассоциированном раке и возможности проведения молекулярно-генетического тестирования.

«Важно регулярно проходить обследования, так как рак развивается практически бессимптомно. В День открытых дверей наши врачи будут сами принимать пациентов без диагностированных онкозаболеваний», — подчеркнул главный врач ЧОКЦОиЯМ, главный внештатный онколог Минздрава региона Дмитрий Ростовцев.

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Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины, 13 июля, проведет День открытых дверей, посвященный ранней диагностике опухолей. На мероприятии с названием «Сохранить мать для ребенка» можно будет получить бесплатную диагностику и лекции на тему рака, сообщили 11 июля в пресс-службе правительства Челябинской области. «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины (ЧОКЦОиЯМ) 13 июля 2024 года впервые проведет День открытых дверей „Сохранить мать для ребенка“, посвященный ранней диагностике опухолей молочной железы и репродуктивной системы, а также курсам лекций для женщин. Пройти обследование приглашают здоровых женщин, так как на ранних стадиях заболевания никак себя не проявляют», — сообщили в пресс-службе. В программе мероприятия запланирована бесплатная диагностика, включая цитологический скрининг, УЗИ, маммографию и консультации специалистов. Для женщин, уже проходящих лечение, предусмотрены лекции и консультации психологов. Кроме того, выступит эксперт из Москвы Елена Артамонова с лекцией о BRCA-ассоциированном раке и возможности проведения молекулярно-генетического тестирования. «Важно регулярно проходить обследования, так как рак развивается практически бессимптомно. В День открытых дверей наши врачи будут сами принимать пациентов без диагностированных онкозаболеваний», — подчеркнул главный врач ЧОКЦОиЯМ, главный внештатный онколог Минздрава региона Дмитрий Ростовцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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