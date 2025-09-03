Челябинский минздрав отказался от отсрочки за лекарство ценой в 27 миллионов

Минздрав Челябинской области отказался от требования рассрочки платежа за лекарство ценой в 27 млн рублей в споре с компанией «МИТ» из Московской области. Как следует из материалов арбитража, соответствующее ходатайство ведомство отозвало.
«От министерства поступило заявление об отказе от отсрочки исполнения судебного акта. Принять отказ. Прекратить производство по заявлению», — отмечено в постановлении, которым располагает URA.RU.
Спор разгорелся с поставщиком лекарства «Виондис 53», компанией «МИТ» из Подольска. Фирма 4 июня 2024 года поставила 117 упаковок препарата для пациента с диагнозом миодистрофии Дюшенна. Но больной на следующий день скончался. Минздрав предложил москвичам расторгнуть контракт, однако те не стали. Обращение в федеральный минздрав результата также не принесло. Лекарство не зарегистрировано нав РФ, и порядка транспортировки для такого не предусмотрено.
Обосновывая свою позицию в суде, ведомство объяснило: взяв на себя риск поставки, «МИТ» мог допускать непредвиденные обстоятельства. Стороны прошли все инстанции вплоть до Арбитражного суда Уральского округа. Суды встали на сторону поставщика. Они указали, что распределять риск только на «МИТ» неверно, компания не могла отслеживать здоровье пациента. Перераспределение же поставки возможно: надо лишь решить организационные вопросы. Вернуть лекарство компании невозможно. Это включит ее в оборот незарегистрированного препарата.
В январе минздрав сообщил URA.RU о том, что занялся поиском другого пациента. В тот момент судебный процесс продолжался, а теперь завершен.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Ответы будут опубликованы в случае поступления.
