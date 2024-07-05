Прокуратура РФ стабилизировала ситуацию с неубранными свалками в Первоуральске

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Жители Первоуральска неоднократно жаловались на невывоз мусора региональным оператором
Жители Первоуральска неоднократно жаловались на невывоз мусора региональным оператором Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) начал решаться вопрос с неубранными свалками, на которые неоднократно жаловались местные жители. Ситуацию с вывозом мусора удалось стабилизировать после вмешательства Генпрокуратуры РФ. Было возбуждено два административных дела. 

«Прокуратурой возбуждены два дела об административных правонарушениях по статье 7.23 „Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами“ и статье 6.35 „Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору и размещению отходов производства и потребления“. О ненадлежащей работе регоператора проинформирован региональный министр ЖКХ (Николай Смирнов). В результате принятых мер ситуацию с вывозом коммунальных отходов удалось стабилизировать, она остается на контроле органов прокуратуры», — говорится на официальном сайте Генпрокуратуры по УрФУ.  

Конфликт из-за скопления мусора на свалках Первоуральска продолжается ни первый год. Жители неоднократно жаловались на проблему. В июне 2024 года, чтобы обратить на внимание на ситуацию, активисты выставили таблички у проблемных участков с обращениями к мэру Игорю Кабцу, депутату заксобрания Алексею Дронову. После освещения проблемы в СМИ, на жалобы горожан обратила внимание и Генпрокуратура РФ. Замгенпрокурора Сергей Зайцев направил в Первоуральск сотрудников аппарата РФ и Свердловской области. Они провели рабочие совещания с представителями местной администрации, регионального оператора, подрядными организациями. 

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В Первоуральске (Свердловская область) начал решаться вопрос с неубранными свалками, на которые неоднократно жаловались местные жители. Ситуацию с вывозом мусора удалось стабилизировать после вмешательства Генпрокуратуры РФ. Было возбуждено два административных дела.  «Прокуратурой возбуждены два дела об административных правонарушениях по статье 7.23 „Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами“ и статье 6.35 „Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору и размещению отходов производства и потребления“. О ненадлежащей работе регоператора проинформирован региональный министр ЖКХ (Николай Смирнов). В результате принятых мер ситуацию с вывозом коммунальных отходов удалось стабилизировать, она остается на контроле органов прокуратуры», — говорится на официальном сайте Генпрокуратуры по УрФУ.   Конфликт из-за скопления мусора на свалках Первоуральска продолжается ни первый год. Жители неоднократно жаловались на проблему. В июне 2024 года, чтобы обратить на внимание на ситуацию, активисты выставили таблички у проблемных участков с обращениями к мэру Игорю Кабцу, депутату заксобрания Алексею Дронову. После освещения проблемы в СМИ, на жалобы горожан обратила внимание и Генпрокуратура РФ. Замгенпрокурора Сергей Зайцев направил в Первоуральск сотрудников аппарата РФ и Свердловской области. Они провели рабочие совещания с представителями местной администрации, регионального оператора, подрядными организациями. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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