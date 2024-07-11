11 июля 2024

Средний платеж коллекторам в Свердловской области рекордно вырос

Средний платеж коллекторам в Свердловской области вырос на 63% в этом году
© Служба новостей «URA.RU»
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В прошлом году за тот же период рост платежей был 20 %
В прошлом году за тот же период рост платежей был 20 % Фото:

Средний платеж должников коллекторам в Свердловской области рекордно вырос за пять месяцев этого года и выше, чем аналогичные цифры по всей России, Москве и Санкт-Петербургу. По сравнению с показателями января 2024 года рост составил 63%.

«Тренд на рост среднего платежа по банковской просрочке, переданной на взыскание коллекторам по договору цессии, наблюдается в течение текущего года и является продолжением прошлогодних тенденций. Так, например, по итогам первого квартала этот показатель увеличился на 12% по сравнению с январскими цифрами. На конец мая должники банков с просрочкой платили на 47% больше значений первого квартала», — заявил директор отдела досудебного взыскания ID Collect Роман Быков.

По его словам, в этом году более выраженная динамика, хотя с января по май 2023 года тоже наблюдался прирост, но на уровне 20%. Рост транзакций в несколько раз произошел из-за роста зарплат и направления нового дохода на закрытие долгов, а также из-за скидок от коллекторов за погашение больших сумм. По данным Свердловскстата, с апреля 2023 года средний доход вырос на 22% и составил около 75 тысяч рублей.

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Средний платеж должников коллекторам в Свердловской области рекордно вырос за пять месяцев этого года и выше, чем аналогичные цифры по всей России, Москве и Санкт-Петербургу. По сравнению с показателями января 2024 года рост составил 63%. «Тренд на рост среднего платежа по банковской просрочке, переданной на взыскание коллекторам по договору цессии, наблюдается в течение текущего года и является продолжением прошлогодних тенденций. Так, например, по итогам первого квартала этот показатель увеличился на 12% по сравнению с январскими цифрами. На конец мая должники банков с просрочкой платили на 47% больше значений первого квартала», — заявил директор отдела досудебного взыскания ID Collect Роман Быков. По его словам, в этом году более выраженная динамика, хотя с января по май 2023 года тоже наблюдался прирост, но на уровне 20%. Рост транзакций в несколько раз произошел из-за роста зарплат и направления нового дохода на закрытие долгов, а также из-за скидок от коллекторов за погашение больших сумм. По данным Свердловскстата, с апреля 2023 года средний доход вырос на 22% и составил около 75 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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