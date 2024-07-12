У мэра тонущего в мусоре Первоуральска случилась амнезия после встречи с губернатором

Мэр утопающего в мусоре Первоуральска (Свердловская область) Игорь Кабец забыл, что утром 12 июля участвовал в совещании у губернатора Евгения Куйвашева. На это указывает его комментарий URA.RU.
Корреспондент агентства обратился к Кабцу после того, как увидел его на фото с совещания, опубликованном в telegram-канале советницы главы региона Аксаны Пановой. «Мне об этом [совещании] ничего не известно», — заявил Кабец журналисту в ответ на просьбу прокомментировать итоги встречи. А на уточняющий вопрос, почему тогда он есть на фотографии, Кабец ответил: «[Ну и] прекрасно». Запись разговора имеется в распоряжении URA.RU. Через 17 минут после диалога присутствие Кабца на совещании у Куйвашева подтвердил департамент информполитики региона.
Проблема с вывозом мусора в Первоуральске тянется не один год, а в конце мая ситуация усугубилась. Чтобы привлечь внимание к ней, местные жители выставили таблички у стихийных свалок — с обращениями к Кабцу и дружественному ему депутату заксобрания от территории Алексею Дронову. После освещения проблемы в СМИ на жалобы горожан обратил внимание замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев, который отправил проверку в город.
Это было 11 июня, а спустя месяц Зайцев уже лично приехал в Первоуральск с инспекцией. По ее итогу было возбуждено уголовное дело. Реагируя на разнос Генпрокуратуры, свердловские власти открыли ревдинский полигон, доступ к которому закрывали, по одной информации, из-за задолженности регоператора.
Помимо Первоуральска проблема с невывозом мусора есть в соседних городах — Полевской, Ревда, Верхний Тагил, Кировград. Все они относятся к Западному управленческому округу. Обслуживает города ТБО «Экосервис». В компании URA.RU объясняли, что проблемы с вывозом мусора, связаны с разрывом контракта с субподрядчиками по транспортировке отходов и переносом полигона из Ревды в Староуткинск, что существенно усложняет логистику. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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