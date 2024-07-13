Тренд на ИЖС: как развивается загородная недвижимость в Перми и что ждать покупателям

По данным сайта Restate, за год стоимость загородной недвижимости в Пермском крае выросла на 22%. При этом квадратный метр в домах и коттеджах продолжает стоить дешевле, чем в квартирах. URA.RU пообщалось с участниками рынка индивидуального жилищного строительства и выяснило, какие изменения произошли за последний год, и что ожидать тем, кто планирует обзавестись загородной резиденцией.
ИЖС набирает обороты
Сфера индивидуального жилищного строительства в Пермском крае развивается уже несколько лет. В 2023 году этому поспособствовали новые ипотечные программы. «Раньше была только сельская ипотека, но ее невозможно было получить из-за ограниченного лимита. В 2023 году коттеджи и дома попали в несколько льготных ипотечных программ», — рассказала директор пермского агентства недвижимости «Территория59» Екатерина Пахомова.
Она добавила, что программы с господдержкой позволяют не только построить дом, но и купить готовый или приобрести его вместе с землей. «Льготное кредитование „подстегнуло“ этот рынок. По итогам 2023 года процент ИЖС в Пермском крае довольно высокий», — добавила Пахомова.
Переход в режим ожидания
В 2024 году меры поддержки на покупку загородной недвижимости сохранились. Так, банки на строительство частных домов оформляют ИТ-ипотеку со ставкой 5% годовых, семейную ипотеку под 6% годовых и сельскую ипотеку под 3% годовых.
Но с 1 июля 2024 года завершилось действие льготной ипотечной программы «Господдержка — 2020», которая позволяла со ставкой 8% годовых купить квартиру в строящемся многоэтажном доме или возвести коттедж. Это не повиляло на интерес покупателей к ИЖС, но спрос начал снижаться.
«Правильнее было бы сказать, что утих платежеспособный спрос. При этом люди продолжают задумываться о загородной недвижимости. Поэтому сейчас рынок в ожидании отдельной ипотеки с господдержкой на ИЖС», — рассказал директор пермского агентства недвижимости «Твой дом» Дмитрий Клементьев.
Тенденция на компактные дома
Вслед за популярностью ИЖС начали расти цены на строительные материалы и работы. Чтобы сэкономить, пермяки стали сокращать площадь дома и количество этажей. Дмитрий Клементьев отметил, что если летом 2023 года средняя площадь возводимых домов была 80-110 квадратных метров, то к лету 2024 года этот показатель составил 65-85 квадратных метров. Такой дом можно построить за 7 млн рублей.
По словам директора пермского агентства недвижимости «RedHome» Лейли Доли, большой популярностью стали пользоваться одноэтажные дома. Покупатели начали отказываться от цокольного этажа, а гараж делать в пристрое или отдельно.
«Среди самых актуальных тенденций загородного малоэтажного строительства — экологичность, минимализм, обилие стекла. Из новых трендов также можно выделить увеличение количества санузлов на количество спален и рост числа зон хранения. Это важные элементы, которые позволяют существенно повысить комфорт проживания», — рассказала Лейли Доля.
Также будущие новоселы стремятся эффективнее обустроить пространство дома. Например, сделать панорамные окна, чтобы максимально «внедриться» в окружающий ландшафт и впустить в помещение больше естественного света. Чтобы сэкономить на коммунальных услугах, используют солнечные панели и тепловые насосы.
Лейли Доля добавила, что заметно вырос спрос на строительство домов «под ключ», так как покупатели хотят быстрее заехать в новое жилье и не затягивать ремонт на долгие годы. Директор «RedHome» считает, что в ближайшее время не стоит ждать кардинальных изменений в архитектурных трендах.
Дома вместо квартир
Дмитрий Клементьев отметил, что наряду со стремлением к компактным домам, появилась тенденция на просторное жилье комфорт класса. Площадь таких домов составляет 110-130 квадратных метров, при этом стоят они также как четырехкомнатная квартира в центре Перми.
«Четырехкомнатная квартира в евро планировке площадью 85-90 квадратных метров в доме, построенном три — четыре года назад, в районе недалеко от центра города стоит также, а иногда даже дороже коттеджа с землей в организованном поселке. Естественно, что жилой дом дает больше сценариев жизни и возможностей для активностей семьи», — добавил Дмитрий Клементьев.
Что ждет рынок ИЖС?
В течение ближайшего года эксперты ожидают дальнейшее развитие ИЖС. С точки зрения требований к домам и поселкам, покупатели будут обращать внимание не только на само жилье, но и инфраструктуру. Под запросы клиентов застройщики станут возводить в коттеджных поселках школы, детские сады и коммерческие объекты. «Рядом с домом сделают всю городскую инфраструктуру, в том числе коворкинги. Это позволит работать в „загородном“ режиме и не ездить для этого в Пермь», — отметила Лейли Доля.
Кроме этого, эксперты прогнозируют повышение спроса на покупку загородной недвижимости, так как некоторые меры государственной поддержки в виде льготных ипотечных программ сохраняются, а стоимость квадратного метра в два раза выгоднее, чем в квартирах. Вслед за этим не исключают повышение цен. На это есть три причины: рост стоимости строительных материалов, дефицит рабочей силы и введение эскроу-счетов.
«В сентябре начнут работать новые правила финансирования строительства частных домов. То есть девелоперам придется строить на заемные средства и платить потом проценты по кредиту, что неизбежно влечет за собой удорожание строительства», — отметила Лейли Доля.
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