Двум высокопоставленным полицейским из ХМАО прочат отставку

В ХМАО после коллегии УМВД, которая состоится в конце июля, ожидается отставка главы ОМВД по Радужному Сергея Смелякова и начальника полиции Урая Валерия Чупина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Начальник полиции в Радужном Сергей Смеляков вероятно уйдет на пенсию. В последнее время его обязанности исполняет заместитель. Также большие вопросы у главы УМВД Сергея Ветохина к руководителю Урая Валерию Чупину. Его имя чаще всего звучит на оперативных совещаниях. Главе не нравится, как полиция города реагирует на сообщения и заявления граждан о преступлениях и правонарушениях. Он требует более качественной и оперативной работы», — рассказал источник.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. Ответ ожидается.
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