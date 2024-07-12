Двум высокопоставленным полицейским из ХМАО прочат отставку

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Главы полиции в Радужном и Урае могут покинуть свои посты
Главы полиции в Радужном и Урае могут покинуть свои посты Фото:

В ХМАО после коллегии УМВД, которая состоится в конце июля, ожидается отставка главы ОМВД по Радужному Сергея Смелякова и начальника полиции Урая Валерия Чупина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Начальник полиции в Радужном Сергей Смеляков вероятно уйдет на пенсию. В последнее время его обязанности исполняет заместитель. Также большие вопросы у главы УМВД Сергея Ветохина к руководителю Урая Валерию Чупину. Его имя чаще всего звучит на оперативных совещаниях. Главе не нравится, как полиция города реагирует на сообщения и заявления граждан о преступлениях и правонарушениях. Он требует более качественной и оперативной работы», — рассказал источник.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. Ответ ожидается.

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В ХМАО после коллегии УМВД, которая состоится в конце июля, ожидается отставка главы ОМВД по Радужному Сергея Смелякова и начальника полиции Урая Валерия Чупина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Начальник полиции в Радужном Сергей Смеляков вероятно уйдет на пенсию. В последнее время его обязанности исполняет заместитель. Также большие вопросы у главы УМВД Сергея Ветохина к руководителю Урая Валерию Чупину. Его имя чаще всего звучит на оперативных совещаниях. Главе не нравится, как полиция города реагирует на сообщения и заявления граждан о преступлениях и правонарушениях. Он требует более качественной и оперативной работы», — рассказал источник. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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