Девушку нашли рядом с детской площадкой
На Вторчермете в Екатеринбурге найдено тело молодой девушки. Погибшая находится рядом с детской площадкой, сообщают очевидцы.
«Возле дома на Ремесленном переулке, 6 обнаружили труп девушки», — пишет подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Судя по фото, горожанка была в одежде, но босиком.
URA.RU обратился в пресс-службу следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается.
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