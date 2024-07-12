В Екатеринбурге напротив детской площадки найден труп девушки. Фото

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Девушку нашли рядом с детской площадкой Фото:

На Вторчермете в Екатеринбурге найдено тело молодой девушки. Погибшая находится рядом с детской площадкой, сообщают очевидцы.

«Возле дома на Ремесленном переулке, 6 обнаружили труп девушки», — пишет подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Судя по фото, горожанка была в одежде, но босиком.

URA.RU обратился в пресс-службу следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается.

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На Вторчермете в Екатеринбурге найдено тело молодой девушки. Погибшая находится рядом с детской площадкой, сообщают очевидцы. «Возле дома на Ремесленном переулке, 6 обнаружили труп девушки», — пишет подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Судя по фото, горожанка была в одежде, но босиком. URA.RU обратился в пресс-службу следственного комитета по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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