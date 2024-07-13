Пропавший под Серовом мужчина найден мертвым

Мужчина пропал в селе Андриановичи 10 июля 2024 года (архивное фото)
Пропавший в поселке Андриановичи под Серовом (Свердловская область) 29-летний Андрей Костромитинов найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Костромитинов Андрей Дмитриевич найден. Погиб. Соболезнование родным и близким», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина пропал 10 июля 2024 года. Причина смерти неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ ожидается.
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