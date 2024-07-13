13 июля 2024

Пропавший под Серовом мужчина найден мертвым

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Мужчина пропал в селе Андриановичи 10 июля 2024 года (архивное фото)
Мужчина пропал в селе Андриановичи 10 июля 2024 года (архивное фото) Фото:

Пропавший в поселке Андриановичи под Серовом (Свердловская область) 29-летний Андрей Костромитинов найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Костромитинов Андрей Дмитриевич найден. Погиб. Соболезнование родным и близким», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина пропал 10 июля 2024 года. Причина смерти неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ ожидается. 

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Пропавший в поселке Андриановичи под Серовом (Свердловская область) 29-летний Андрей Костромитинов найден мертвым. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Костромитинов Андрей Дмитриевич найден. Погиб. Соболезнование родным и близким», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Мужчина пропал 10 июля 2024 года. Причина смерти неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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