В Московской области задержали экс-главу Шатуры Артюхина

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Экс-глава городского округа Шатура Алексей. Stock
Алексея Артюхина задержали 17 июля Фото:

Экс-глава Шатурского городского округа Алексей Артюхин задержан. Об этом сообщают местные СМИ, однако не называют причину задержания.

«Сегодня утром экс-глава г.о Шатура Алексей Артюхин задержан», — сообщает telegram-канал «Типичная Шатура (сила в правде). Там уточнили, что силовики задержали Артюхина из его дома. По данным канала, сотрудники правоохранительных органов описывают его имущество.

Артюхин родом из Шатурского района. Он возглавлял округ с 2020 года. В июле этого года он сообщил, что уходит со своего поста.

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Экс-глава Шатурского городского округа Алексей Артюхин задержан. Об этом сообщают местные СМИ, однако не называют причину задержания. «Сегодня утром экс-глава г.о Шатура Алексей Артюхин задержан», — сообщает telegram-канал «Типичная Шатура (сила в правде). Там уточнили, что силовики задержали Артюхина из его дома. По данным канала, сотрудники правоохранительных органов описывают его имущество. Артюхин родом из Шатурского района. Он возглавлял округ с 2020 года. В июле этого года он сообщил, что уходит со своего поста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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