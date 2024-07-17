В Московской области задержали экс-главу Шатуры Артюхина

Алексея Артюхина задержали 17 июля
Экс-глава Шатурского городского округа Алексей Артюхин задержан. Об этом сообщают местные СМИ, однако не называют причину задержания.
«Сегодня утром экс-глава г.о Шатура Алексей Артюхин задержан», — сообщает telegram-канал «Типичная Шатура (сила в правде). Там уточнили, что силовики задержали Артюхина из его дома. По данным канала, сотрудники правоохранительных органов описывают его имущество.
Артюхин родом из Шатурского района. Он возглавлял округ с 2020 года. В июле этого года он сообщил, что уходит со своего поста.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.