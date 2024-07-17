В Московской области задержали экс-главу Шатуры Артюхина

17 июля 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Алексея Артюхина задержали 17 июля Фото: Официальный сайт администрации Городского округа Шатура Экс-глава Шатурского городского округа Алексей Артюхин задержан. Об этом сообщают местные СМИ, однако не называют причину задержания. «Сегодня утром экс-глава г.о Шатура Алексей Артюхин задержан», — сообщает telegram-канал «Типичная Шатура (сила в правде). Там уточнили, что силовики задержали Артюхина из его дома. По данным канала, сотрудники правоохранительных органов описывают его имущество. Артюхин родом из Шатурского района. Он возглавлял округ с 2020 года. В июле этого года он сообщил, что уходит со своего поста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава Шатурского городского округа Алексей Артюхин задержан. Об этом сообщают местные СМИ, однако не называют причину задержания. «Сегодня утром экс-глава г.о Шатура Алексей Артюхин задержан», — сообщает telegram-канал «Типичная Шатура (сила в правде). Там уточнили, что силовики задержали Артюхина из его дома. По данным канала, сотрудники правоохранительных органов описывают его имущество. Артюхин родом из Шатурского района. Он возглавлял округ с 2020 года. В июле этого года он сообщил, что уходит со своего поста.