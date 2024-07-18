СК возбудил уголовное дело об обмане алгоритма на торгах зарубежными акциями

Следственный комитет возбудил дело против инвесторов, которые за счет обмана алгоритма одного из участников рынка заработали свыше 150 млн рублей. По версии следствия, россияне совершали фиктивные сделки с американскими акциями.
«СК возбудил уголовное дело против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на иностранные акции. Они обманывали торгового робота финансовой компании W-Empirical Holding Corp из США. Компания потерпела убытки более чем на 150 млн рублей», — сообщает РБК, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении копию обвинительного заключения.
В материалах уголовного дела говорится, что в 2022 году Зинченко В.И. и Кулешов С.П., — используя счета во «Фридом Финанс», совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными бумагами США. Они безосновательно снижали цену на американские акции, а затем разгоняли ее.
Алгоритм маркетмейкера срабатывал на искусственно установленные цены бумаг и выкупал у них по более высокой цене. Разница между более дешевыми и более дорогими сделками с февраля по май 2022 года обеспечил участникам незаконный доход в 154 млн рублей. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой лиц).
Ранее сообщалось о задержании совладельцев инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита. Их подозревают в хищениях свыше 8,8 млрд рублей вместе с бизнесменом Евгением Новицким.
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