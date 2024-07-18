СК возбудил уголовное дело об обмане алгоритма на торгах зарубежными акциями

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Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества
Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества Фото:

Следственный комитет возбудил дело против инвесторов, которые за счет обмана алгоритма одного из участников рынка заработали свыше 150 млн рублей. По версии следствия, россияне совершали фиктивные сделки с американскими акциями.

«СК возбудил уголовное дело против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на иностранные акции. Они обманывали торгового робота финансовой компании W-Empirical Holding Corp из США. Компания потерпела убытки более чем на 150 млн рублей», — сообщает РБК, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении копию обвинительного заключения.

В материалах уголовного дела говорится, что в 2022 году Зинченко В.И. и Кулешов С.П., — используя счета во «Фридом Финанс», совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными бумагами США. Они безосновательно снижали цену на американские акции, а затем разгоняли ее.

Алгоритм маркетмейкера срабатывал на искусственно установленные цены бумаг и выкупал у них по более высокой цене. Разница между более дешевыми и более дорогими сделками с февраля по май 2022 года обеспечил участникам незаконный доход в 154 млн рублей. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой лиц).

Ранее сообщалось о задержании совладельцев инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита. Их подозревают в хищениях свыше 8,8 млрд рублей вместе с бизнесменом Евгением Новицким.

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Следственный комитет возбудил дело против инвесторов, которые за счет обмана алгоритма одного из участников рынка заработали свыше 150 млн рублей. По версии следствия, россияне совершали фиктивные сделки с американскими акциями. «СК возбудил уголовное дело против российских инвесторов, которые манипулировали ценами на иностранные акции. Они обманывали торгового робота финансовой компании W-Empirical Holding Corp из США. Компания потерпела убытки более чем на 150 млн рублей», — сообщает РБК, ссылаясь на имеющуюся в распоряжении копию обвинительного заключения. В материалах уголовного дела говорится, что в 2022 году Зинченко В.И. и Кулешов С.П., — используя счета во «Фридом Финанс», совершали между собой фиктивные сделки с низколиквидными бумагами США. Они безосновательно снижали цену на американские акции, а затем разгоняли ее. Алгоритм маркетмейкера срабатывал на искусственно установленные цены бумаг и выкупал у них по более высокой цене. Разница между более дешевыми и более дорогими сделками с февраля по май 2022 года обеспечил участникам незаконный доход в 154 млн рублей. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное организованной группой лиц). Ранее сообщалось о задержании совладельцев инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева и Константина Бейрита. Их подозревают в хищениях свыше 8,8 млрд рублей вместе с бизнесменом Евгением Новицким.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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