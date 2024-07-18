18 июля 2024

Путин наградил замминистра ЖКХ Свердловской области, рабочих и ученых

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин выразил пяти работникам Уральского завода гражданской авиации
Владимир Путин выразил пяти работникам Уральского завода гражданской авиации Фото:

Президент России Владимир Путин за трудовые успехи наградил почетной грамотой замминистра ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова. Помимо этого, награды и благодарности получили рабочие, педагоги и организаторы концертов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Наградить почетной грамотой президента РФ: Чикризова Игоря Николаевича — первого заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области», — говорится на сайте. За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовку высококвалифицированных специалистов почетной грамотой были награждены завкафедрой Уральского государственного экономического университета Наталия Стожко и профессор кафедры вуза Надежда Сурнина.

Помимо этого, благодарность президента объявлена Михаилу Баше — главному конструктору комплексов с БПЛА «Уральского завода гражданской авиации», начальнику агрегатного комплекса завода Сергею Кирдяпкину и главному конструктору самолетов транспортной категории предприятия Сергею Меренкову. Также благодарность президента выражается и директору дивизиона пилотируемой авиации — генеральному конструктору — заместителю гендиректора Олегу Минину и техническому директору дивизиона Виталию Шорохову. За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий благодарность объявлена концертному директору группы «Бумер» ООО «Большие гастроли» Ивану Лушникову. 

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Президент России Владимир Путин за трудовые успехи наградил почетной грамотой замминистра ЖКХ Свердловской области Игоря Чикризова. Помимо этого, награды и благодарности получили рабочие, педагоги и организаторы концертов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Наградить почетной грамотой президента РФ: Чикризова Игоря Николаевича — первого заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области», — говорится на сайте. За заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовку высококвалифицированных специалистов почетной грамотой были награждены завкафедрой Уральского государственного экономического университета Наталия Стожко и профессор кафедры вуза Надежда Сурнина. Помимо этого, благодарность президента объявлена Михаилу Баше — главному конструктору комплексов с БПЛА «Уральского завода гражданской авиации», начальнику агрегатного комплекса завода Сергею Кирдяпкину и главному конструктору самолетов транспортной категории предприятия Сергею Меренкову. Также благодарность президента выражается и директору дивизиона пилотируемой авиации — генеральному конструктору — заместителю гендиректора Олегу Минину и техническому директору дивизиона Виталию Шорохову. За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий благодарность объявлена концертному директору группы «Бумер» ООО «Большие гастроли» Ивану Лушникову. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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