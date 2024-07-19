Свердловчан возмутил новый статус спикера думы, кричавшего о смерти перед детьми. Видео

Жители Каменска-Уральского пожаловались в прокуратуру на решение гордумы

19 июля 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Председатель думы Каменска-Уральского Владимир Пермяков стал почетным гражданином Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Каменска-Уральского (Свердловская область) оказались возмущены тем, что звание почетного гражданина города присвоили спикеру местной думы Валерию Пермякову, известному, в частности, по фразе «пусть сдохнут все, кто против нас пойдет» на детском новогоднем празднике. Группа активистов даже обратилась с жалобой в прокуратуру, подробности истории URA.RU также рассказал читатель. «В Каменске-Уральском, несмотря на возмущение горожан, звание „Почетный гражданин“ города вручили председателю гордумы Валерию Пермякову. Он прославил родной город скандальными и противозаконными выступлениями типа „Пусть сдохнут все кто против нас пойдет!“ на детском новогоднем празднике. Голосование за Пермякова проведено с нарушением местного и российского законодательства: публикации в городской газете за три дня до заседания думы по этому вопросу не было. Позднее само голосование не включили даже в повестку, чтобы на него не пришли горожане», — рассказал собеседник. Сам Пермяков, комментируя свое награждение новым статусом местному паблику «Реальный Каменск-Уральский», назвал решение законным и добавил, что в округе проживает 164 тысячи жителей и все не могут быть довольны и согласны. В соцсетях развернулись жаркие споры, заслуженно Пермяков получил новый статус или нет. Его противники даже направили жалобу в прокуратуру, но оттуда ее перенаправили — в гордуму и мэрию. И президенту Владимиру Путину. Депутат прославился в конце 2021 года, когда на открытии новогоднего городка в Парке трубников в конце своего поздравления внезапно добавил: «Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!». В это время его слушали дети. Также Пермяков, выступая на линейке перед школьниками 1 сентября 2022 года, призывал голосовать за кандидатуру губернатора Евгения Куйвашева на выборах, чтобы не позволить «пятой колонне» сменить власть. Тогда общественные наблюдатели обращались в избирательную комиссию, чтобы проверить речь депутата на предвыборную агитацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Каменска-Уральского (Свердловская область) оказались возмущены тем, что звание почетного гражданина города присвоили спикеру местной думы Валерию Пермякову, известному, в частности, по фразе «пусть сдохнут все, кто против нас пойдет» на детском новогоднем празднике. Группа активистов даже обратилась с жалобой в прокуратуру, подробности истории URA.RU также рассказал читатель. «В Каменске-Уральском, несмотря на возмущение горожан, звание „Почетный гражданин“ города вручили председателю гордумы Валерию Пермякову. Он прославил родной город скандальными и противозаконными выступлениями типа „Пусть сдохнут все кто против нас пойдет!“ на детском новогоднем празднике. Голосование за Пермякова проведено с нарушением местного и российского законодательства: публикации в городской газете за три дня до заседания думы по этому вопросу не было. Позднее само голосование не включили даже в повестку, чтобы на него не пришли горожане», — рассказал собеседник. Сам Пермяков, комментируя свое награждение новым статусом местному паблику «Реальный Каменск-Уральский», назвал решение законным и добавил, что в округе проживает 164 тысячи жителей и все не могут быть довольны и согласны. В соцсетях развернулись жаркие споры, заслуженно Пермяков получил новый статус или нет. Его противники даже направили жалобу в прокуратуру, но оттуда ее перенаправили — в гордуму и мэрию. И президенту Владимиру Путину. Депутат прославился в конце 2021 года, когда на открытии новогоднего городка в Парке трубников в конце своего поздравления внезапно добавил: «Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет!». В это время его слушали дети. Также Пермяков, выступая на линейке перед школьниками 1 сентября 2022 года, призывал голосовать за кандидатуру губернатора Евгения Куйвашева на выборах, чтобы не позволить «пятой колонне» сменить власть. Тогда общественные наблюдатели обращались в избирательную комиссию, чтобы проверить речь депутата на предвыборную агитацию.