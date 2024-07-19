Белый дом думает об отмене ограничений по ударам ВСУ вглубь России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан не исключил возможности пересмотра Вашингтоном своей позиции относительно использования Украиной американских вооружений для нанесения ударов по российской территории. Об этом он заявил на Аспенском форуме по безопасности.
«Я не могу дать вам однозначный ответ на данный вопрос [об ударах по РФ оружием США], однако могу сказать, что, согласно текущей позиции нашего президента, обстоятельства изменились. Здравый смысл требовал того, чтобы дать Украине возможность наносить ответные удары», — сказал Салливан в ходе своего выступления, трансляция которого велась на официальном youtube-канале Аспенского форума.
Ранее минобороны Британии подтвердило возможность ВСУ бить по России западным оружием. Согласно заявлению главы ведомства Джона Хили, Украина сможет бить западным оружием по РФ при условии, что атаки будет осуществлять украинская армия.
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