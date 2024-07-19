Минобороны Британии подтвердило возможность ВСУ бить по России западным оружием

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Ракеты Storm Shadow в Британии хотят использовать против РФ
Ракеты Storm Shadow в Британии хотят использовать против РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина сможет использовать британское вооружение для ударов по территории РФ, при условии, что операции будут осуществляться украинскими силами. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

«Мы предоставляем оружие Украине для защиты ее суверенитета. Это не исключает нанесения ударов по целям в России, но это должны делать сами украинцы. Это должно быть сделано в рамках параметров и границ международного гуманитарного права», — заявил Хили в интервью BBC Radio 4.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что на удары ВСУ по территории России в Кремле примут ответные меры. Так он ответил на слова британского премьера Кира Стармера о праве Украины использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь страны.

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Украина сможет использовать британское вооружение для ударов по территории РФ, при условии, что операции будут осуществляться украинскими силами. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. «Мы предоставляем оружие Украине для защиты ее суверенитета. Это не исключает нанесения ударов по целям в России, но это должны делать сами украинцы. Это должно быть сделано в рамках параметров и границ международного гуманитарного права», — заявил Хили в интервью BBC Radio 4. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что на удары ВСУ по территории России в Кремле примут ответные меры. Так он ответил на слова британского премьера Кира Стармера о праве Украины использовать ракеты Storm Shadow для ударов вглубь страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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