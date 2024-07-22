Танкисты вручили благодарность спикеру челябинского заксобрания Герберу. Фото

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Олег Гербер подчеркнул, что сбор гуманитарной помощи продолжается
Олег Гербер подчеркнул, что сбор гуманитарной помощи продолжается Фото:

Гвардейцы 6-го танкового полка Чебаркульской танковой дивизии вручили спикеру заксобрания Челябинской области Олегу Герберу благодарность, адресованную депутатам, за помощь бойцам СВО. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Сегодня для тех, кто выполняет служебные задачи в ходе специальной военной операции, крайне важна любая поддержка — от гуманитарной помощи до спецтехники. Это весомый вклад в достижение нашей общей цели», — отметил представитель дивизии Азамат Алиисов.

Помощь бойцам депутаты заксобрания оказывают с самого начала СВО. В июне командованию войсковой части были переданы 29 цифровых раций, которые позволяют обеспечивать связь в боевых условиях.

«Сбор гуманитарной помощи не прекращается. Мы знаем, что ребята нуждаются в нашей поддержке и стараемся обеспечить военнослужащих самым необходимым. Кроме этого, большая работа проводится на законодательном уровне, меры соцподдержки бойцов и членов их семей постоянно расширяются. Депутаты выезжают непосредственно в подшефные территории, чтобы лично убедиться, какая помощь требуется», — отметил Гербер.

Олегу Герберу (на фото второй справа) вручили благодарность, адресованную депутатам
Олегу Герберу (на фото второй справа) вручили благодарность, адресованную депутатам
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Гвардейцы 6-го танкового полка Чебаркульской танковой дивизии вручили спикеру заксобрания Челябинской области Олегу Герберу благодарность, адресованную депутатам, за помощь бойцам СВО. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе заксобрания. «Сегодня для тех, кто выполняет служебные задачи в ходе специальной военной операции, крайне важна любая поддержка — от гуманитарной помощи до спецтехники. Это весомый вклад в достижение нашей общей цели», — отметил представитель дивизии Азамат Алиисов. Помощь бойцам депутаты заксобрания оказывают с самого начала СВО. В июне командованию войсковой части были переданы 29 цифровых раций, которые позволяют обеспечивать связь в боевых условиях. «Сбор гуманитарной помощи не прекращается. Мы знаем, что ребята нуждаются в нашей поддержке и стараемся обеспечить военнослужащих самым необходимым. Кроме этого, большая работа проводится на законодательном уровне, меры соцподдержки бойцов и членов их семей постоянно расширяются. Депутаты выезжают непосредственно в подшефные территории, чтобы лично убедиться, какая помощь требуется», — отметил Гербер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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