Гвардейцы 6-го танкового полка Чебаркульской танковой дивизии вручили спикеру заксобрания Челябинской области Олегу Герберу благодарность, адресованную депутатам, за помощь бойцам СВО. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Сегодня для тех, кто выполняет служебные задачи в ходе специальной военной операции, крайне важна любая поддержка — от гуманитарной помощи до спецтехники. Это весомый вклад в достижение нашей общей цели», — отметил представитель дивизии Азамат Алиисов.
Помощь бойцам депутаты заксобрания оказывают с самого начала СВО. В июне командованию войсковой части были переданы 29 цифровых раций, которые позволяют обеспечивать связь в боевых условиях.
«Сбор гуманитарной помощи не прекращается. Мы знаем, что ребята нуждаются в нашей поддержке и стараемся обеспечить военнослужащих самым необходимым. Кроме этого, большая работа проводится на законодательном уровне, меры соцподдержки бойцов и членов их семей постоянно расширяются. Депутаты выезжают непосредственно в подшефные территории, чтобы лично убедиться, какая помощь требуется», — отметил Гербер.
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