Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) в Челябинске бесплатно обучит работе с дронами. Как рассказал URA.RU преподаватель кафедры ВКС по пилотированию беспилотников Александр Шкребтий, навыки позволят вести охоту, съемки с высоты и заниматься хобби.
«Обучение построено поэтапно. Сначала — теория. Слушателям подробно объясняют, как устроен дрон, принципы пилотирования, как избежать поломок и — что очень важно — как правильно зарегистрировать аппарат в Росавиации», — сообщил URA.RU Шкребтий.
В рамках обучения предусмотрены практические уроки. Слушатели курсов смогут управлять дронами на площадке с полосой препятствий. Челябинцы будут отрабатывать взлеты и маневры: повороты, пилотирование на месте и управление камерой для получения лучшего кадра. Имеются авиасимуляторы. Слушатели узнают основы аэродинамики, пилотирования, знакомятся с физическими законами полетов. В обучении используется классический пульт управления дронами. Для практической части применяют современные модели дронов DJI Mavic 2S и 3PRO, отечественный беспилотник «Геоскан 801».
Курсы уже помогли подготовить специалистов для ряда челябинских организаций. Среди них есть Рыбнадзор, управления МЧС и Госавтоинспекции. Самая короткая программа обучения длится всего 17 часов. Бесплатно обучать челябинцев появилась возможность благодаря федеральному проекту «Активные меры содействию занятости». По закону, бесплатно обучиться смогут многие: мамы в декрете, люди возрастом за 50 лет, безработные и другие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!