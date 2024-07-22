22 июля 2024

Свердловчане обнаружили, что из App Store пропало приложение «Авито»

© Служба новостей «URA.RU»
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«Авито» выясняют причину, по которой пропало приложение (архивное фото) Фото:

Жители Свердловской области утром 23 июля столкнулись с невозможностью загрузки приложения «Авито» из онлайн-магазина Apple, в то время как в Google Play оно остается доступным. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Сегодня утром решила скачать себе „Авито“ на телефон. В App Store не оказалось приложения», — отметил читатель агентства. По словам другого собеседника URA.RU, в магазине Google Play интернет-сервис «Авито» остается доступным для скачивания.

Компания «Авито» в настоящее время выясняет причины этой ситуации. «Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в App Store. Причины выясняем», — говорится в сообщении telegram-канала сервиса.

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Жители Свердловской области утром 23 июля столкнулись с невозможностью загрузки приложения «Авито» из онлайн-магазина Apple, в то время как в Google Play оно остается доступным. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Сегодня утром решила скачать себе „Авито“ на телефон. В App Store не оказалось приложения», — отметил читатель агентства. По словам другого собеседника URA.RU, в магазине Google Play интернет-сервис «Авито» остается доступным для скачивания. Компания «Авито» в настоящее время выясняет причины этой ситуации. «Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в App Store. Причины выясняем», — говорится в сообщении telegram-канала сервиса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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