Свердловчане обнаружили, что из App Store пропало приложение «Авито»

Жители Свердловской области утром 23 июля столкнулись с невозможностью загрузки приложения «Авито» из онлайн-магазина Apple, в то время как в Google Play оно остается доступным. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Сегодня утром решила скачать себе „Авито“ на телефон. В App Store не оказалось приложения», — отметил читатель агентства. По словам другого собеседника URA.RU, в магазине Google Play интернет-сервис «Авито» остается доступным для скачивания.
Компания «Авито» в настоящее время выясняет причины этой ситуации. «Друзья, к сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания в App Store. Причины выясняем», — говорится в сообщении telegram-канала сервиса.
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