Свердловская федерация плавания пояснила, кто заселил спортсменов в плохой отель

Свердловская федерация плавания: участников Кубка России селили команды регионов

23 июля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

О проблемах с проживанием одной из первых заговорила спортсменка Юлия Ефимова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Расселением спортсменов, которые приехали в Екатеринбург на Кубок России по плаванию, занимались представители региональных команд, а не свердловские организаторы. Они могли выбрать на свое усмотрение, где жить пловцам. Так в Федерации плавания Свердловской области прокомментировали URA.RU жалобы многократной чемпионки мира Юлии Ефимовой, чемпиона Европы Андрея Жилкина и рекордсмена мира Климента Колесников. «Расселением занимались команды самостоятельно. Это ни оргкомитет, ни Федерация плавания Свердловской области, ни министерство спорта Свердловской области. Команда вправе была занимать места. Они спросили, где поближе, им были предложены гостиницы: Pale Royal, „Азимут Лайнер“, „Атлантик“, кампус [Уральского федерального университета]», — пояснили представители организации. Например, в студенческом кампусе сейчас живет 446 спортсменов и тренеров, 36 судей и 16 представителей Всероссийской федерации плавания. А команда Санкт-Петербурга из 94 человек разместилась в гостинице «Атлантик». Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высмеяла условия проживания в отеле Екатеринбурга на Кубке России. Судя по видео, спортсменка живет в «A-ОТЕЛЬ Лайнер Аэропорт Екатеринбург». Глава Федерация плавания Москвы Евгений Коротышкин заявил, что организация не может заселять спортсменов в пятизвездочные отели, а тем, кому не нравятся условия, могут арендовать себе жилье за свой счет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Расселением спортсменов, которые приехали в Екатеринбург на Кубок России по плаванию, занимались представители региональных команд, а не свердловские организаторы. Они могли выбрать на свое усмотрение, где жить пловцам. Так в Федерации плавания Свердловской области прокомментировали URA.RU жалобы многократной чемпионки мира Юлии Ефимовой, чемпиона Европы Андрея Жилкина и рекордсмена мира Климента Колесников. «Расселением занимались команды самостоятельно. Это ни оргкомитет, ни Федерация плавания Свердловской области, ни министерство спорта Свердловской области. Команда вправе была занимать места. Они спросили, где поближе, им были предложены гостиницы: Pale Royal, „Азимут Лайнер“, „Атлантик“, кампус [Уральского федерального университета]», — пояснили представители организации. Например, в студенческом кампусе сейчас живет 446 спортсменов и тренеров, 36 судей и 16 представителей Всероссийской федерации плавания. А команда Санкт-Петербурга из 94 человек разместилась в гостинице «Атлантик». Ранее шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высмеяла условия проживания в отеле Екатеринбурга на Кубке России. Судя по видео, спортсменка живет в «A-ОТЕЛЬ Лайнер Аэропорт Екатеринбург». Глава Федерация плавания Москвы Евгений Коротышкин заявил, что организация не может заселять спортсменов в пятизвездочные отели, а тем, кому не нравятся условия, могут арендовать себе жилье за свой счет.