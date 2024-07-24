В центре Челябинска продают офисное здание за 200 миллионов рублей. Скрин

В центре Челябинска выставили на продажу офисное здание за 200 миллионов
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В центре Челябинска продают трехэтажный офис с паркингом (архивное фото) Фото:

В центральном районе Челябинска, на улице Свободы, выставили на продажу трехэтажное офисное здание с земельным участком за 200 миллионов рублей. Соответствующее сообщение появилось на интернет-доске объявлений.

«Продается коммерческое помещение площадью 2264,5 квадратных метров и земельный участок площадью 4257 квадратных метров в самом центре Челябинска. На территории расположено современное трехэтажное офисное здание из кирпича, есть личный паркинг на закрытой, охраняемой территории под видеонаблюдением», — сообщил продавец на сайте «Авито».

Как уточнил автор объявления, в здании располагается частная школа и строительная компания, благодаря чему пассивный ежемесячный доход с аренды составляет полтора миллиона рублей. Стартовая стоимость объекта — 200 миллионов рублей, однако владельцы открыты к переговорам и готовы рассмотреть предложения от потенциальных покупателей.

Ранее в Челябинске на продажу выставили скрытый под бронированным офисом бункер. Площадь подземного помещения составляет 50 квадратных метров, при этом в нем есть все коммуникации и система вентиляции.

Рядом с офисом находится собственная стоянка на десять парковочных мест
Рядом с офисом находится собственная стоянка на десять парковочных мест

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В центральном районе Челябинска, на улице Свободы, выставили на продажу трехэтажное офисное здание с земельным участком за 200 миллионов рублей. Соответствующее сообщение появилось на интернет-доске объявлений. «Продается коммерческое помещение площадью 2264,5 квадратных метров и земельный участок площадью 4257 квадратных метров в самом центре Челябинска. На территории расположено современное трехэтажное офисное здание из кирпича, есть личный паркинг на закрытой, охраняемой территории под видеонаблюдением», — сообщил продавец на сайте «Авито». Как уточнил автор объявления, в здании располагается частная школа и строительная компания, благодаря чему пассивный ежемесячный доход с аренды составляет полтора миллиона рублей. Стартовая стоимость объекта — 200 миллионов рублей, однако владельцы открыты к переговорам и готовы рассмотреть предложения от потенциальных покупателей. Ранее в Челябинске на продажу выставили скрытый под бронированным офисом бункер. Площадь подземного помещения составляет 50 квадратных метров, при этом в нем есть все коммуникации и система вентиляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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