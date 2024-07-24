В центре Челябинска продают офисное здание за 200 миллионов рублей. Скрин

В центре Челябинска выставили на продажу офисное здание за 200 миллионов

24 июля 2024 в 23:58 Размер текста - 17 +

В центре Челябинска продают трехэтажный офис с паркингом (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В центральном районе Челябинска, на улице Свободы, выставили на продажу трехэтажное офисное здание с земельным участком за 200 миллионов рублей. Соответствующее сообщение появилось на интернет-доске объявлений. «Продается коммерческое помещение площадью 2264,5 квадратных метров и земельный участок площадью 4257 квадратных метров в самом центре Челябинска. На территории расположено современное трехэтажное офисное здание из кирпича, есть личный паркинг на закрытой, охраняемой территории под видеонаблюдением», — сообщил продавец на сайте «Авито». Как уточнил автор объявления, в здании располагается частная школа и строительная компания, благодаря чему пассивный ежемесячный доход с аренды составляет полтора миллиона рублей. Стартовая стоимость объекта — 200 миллионов рублей, однако владельцы открыты к переговорам и готовы рассмотреть предложения от потенциальных покупателей. Ранее в Челябинске на продажу выставили скрытый под бронированным офисом бункер. Площадь подземного помещения составляет 50 квадратных метров, при этом в нем есть все коммуникации и система вентиляции. Рядом с офисом находится собственная стоянка на десять парковочных мест скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_2264.5_m_4098901396 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центральном районе Челябинска, на улице Свободы, выставили на продажу трехэтажное офисное здание с земельным участком за 200 миллионов рублей. Соответствующее сообщение появилось на интернет-доске объявлений. «Продается коммерческое помещение площадью 2264,5 квадратных метров и земельный участок площадью 4257 квадратных метров в самом центре Челябинска. На территории расположено современное трехэтажное офисное здание из кирпича, есть личный паркинг на закрытой, охраняемой территории под видеонаблюдением», — сообщил продавец на сайте «Авито». Как уточнил автор объявления, в здании располагается частная школа и строительная компания, благодаря чему пассивный ежемесячный доход с аренды составляет полтора миллиона рублей. Стартовая стоимость объекта — 200 миллионов рублей, однако владельцы открыты к переговорам и готовы рассмотреть предложения от потенциальных покупателей. Ранее в Челябинске на продажу выставили скрытый под бронированным офисом бункер. Площадь подземного помещения составляет 50 квадратных метров, при этом в нем есть все коммуникации и система вентиляции.