24 июля 2024

В Свердловской области пятый день ищут 68-летнюю пенсионерку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Местоположение пропавшей неизвестно с 20 июля (архивное фото)
Местоположение пропавшей неизвестно с 20 июля (архивное фото) Фото:

В Тавде (Свердловская область) ищут 68-летнюю Тамару Шмайхель (Линкой). Пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала 20 июля. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Пропала Тамара Шмайхель (Линкой), 68 лет, Тавда, Свердловская область. С 20 июля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем городе», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Рост пропавшей — 160 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы и голубые глаза. Была одета в темно-синий пиджак, розовую кофту, серые брюки с белыми геометрическими фигурами, черные кеды и розовую панаму.

О местоположении пенсионерки волонтеры просят сообщить по номеру 8 800 700 54 52. Также можно рассказать о ней по номеру инфорга отряда 8 965 533 33 99 (Юлия).

Ориентировка на пропавшую пенсионерку
Ориентировка на пропавшую пенсионерку
Фото:

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В Тавде (Свердловская область) ищут 68-летнюю Тамару Шмайхель (Линкой). Пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала 20 июля. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт». «Пропала Тамара Шмайхель (Линкой), 68 лет, Тавда, Свердловская область. С 20 июля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем городе», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост пропавшей — 160 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы и голубые глаза. Была одета в темно-синий пиджак, розовую кофту, серые брюки с белыми геометрическими фигурами, черные кеды и розовую панаму. О местоположении пенсионерки волонтеры просят сообщить по номеру 8 800 700 54 52. Также можно рассказать о ней по номеру инфорга отряда 8 965 533 33 99 (Юлия).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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