В Тавде (Свердловская область) ищут 68-летнюю Тамару Шмайхель (Линкой). Пенсионерка, нуждающаяся в медицинской помощи, пропала 20 июля. Об этом сообщили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».
«Пропала Тамара Шмайхель (Линкой), 68 лет, Тавда, Свердловская область. С 20 июля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем городе», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Рост пропавшей — 160 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы и голубые глаза. Была одета в темно-синий пиджак, розовую кофту, серые брюки с белыми геометрическими фигурами, черные кеды и розовую панаму.
О местоположении пенсионерки волонтеры просят сообщить по номеру 8 800 700 54 52. Также можно рассказать о ней по номеру инфорга отряда 8 965 533 33 99 (Юлия).
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