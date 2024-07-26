В результате удара по месту размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нежине Черниговской области зафиксировано наличие пострадавших среди иностранных наемников. Количество раненых среди них — до десяти человек, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В 01:15 были слышны взрывы; атаковано общежитие используемое для размещения подразделений ВСУ,» — сообщил Лебедев РИА Новости. Координатор уточнил, что в общежитиях находились артиллеристы. На место происшествия прибыло более десяти машин скорой помощи.
Среди раненых числятся около 10 иностранных наемников. По данным подпольной агентуры, в городе присутствуют бойцы из стран Латинской Америки.
Удар в Нежине подтвердил глава военной администрации региона Вячеслав Чаус. По его информации, произошел взрыв на объекте инфрастуктуры. Также 26 июля был нанесен удар по складу ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске (ДНР). На складе хранились дальнобойные ракеты, рассказали в подполье.
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