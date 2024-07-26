Подполье: в результате удара в Нежине ранены иностранные наемники

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В городе находятся иностранные наемники из Латинской Америки, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев
В городе находятся иностранные наемники из Латинской Америки, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате удара по месту размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нежине Черниговской области зафиксировано наличие пострадавших среди иностранных наемников. Количество раненых среди них — до десяти человек, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 01:15 были слышны взрывы; атаковано общежитие используемое для размещения подразделений ВСУ,» — сообщил Лебедев РИА Новости. Координатор уточнил, что в общежитиях находились артиллеристы. На место  происшествия прибыло более десяти машин скорой помощи.

Среди раненых числятся около 10 иностранных наемников. По данным подпольной агентуры, в городе присутствуют бойцы из стран Латинской Америки.

Удар в Нежине подтвердил глава военной администрации региона Вячеслав Чаус. По его информации, произошел взрыв на объекте инфрастуктуры. Также 26 июля был нанесен удар по складу ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске (ДНР). На складе хранились дальнобойные ракеты, рассказали в подполье.  

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В результате удара по месту размещения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Нежине Черниговской области зафиксировано наличие пострадавших среди иностранных наемников. Количество раненых среди них — до десяти человек, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В 01:15 были слышны взрывы; атаковано общежитие используемое для размещения подразделений ВСУ,» — сообщил Лебедев РИА Новости. Координатор уточнил, что в общежитиях находились артиллеристы. На место  происшествия прибыло более десяти машин скорой помощи. Среди раненых числятся около 10 иностранных наемников. По данным подпольной агентуры, в городе присутствуют бойцы из стран Латинской Америки. Удар в Нежине подтвердил глава военной администрации региона Вячеслав Чаус. По его информации, произошел взрыв на объекте инфрастуктуры. Также 26 июля был нанесен удар по складу ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске (ДНР). На складе хранились дальнобойные ракеты, рассказали в подполье.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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