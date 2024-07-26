Нанесен удар по складу ВСУ в Краматорске, где хранились дальнобойные ракеты

На складе хранились дальнобойные снаряды
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Нанесен удар по складу ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске (ДНР). На складе хранились дальнобойные ракеты, рассказали в подполье.
«Удар нанесен по складу в подконтрольном ВСУ Краматорске, где хранились, в том числе дальнобойные ракеты», — сообщили в подполье. Информацию приводит РИА Новости.
Также 25 июля был нанесен удар по складам ВСУ в Киевской области. По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, на складе могли храниться снаряды с обедненным ураном, передает «Царьград».
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