Нанесен удар по складу ВСУ в Краматорске, где хранились дальнобойные ракеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На складе хранились дальнобойные снаряды
На складе хранились дальнобойные снаряды Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нанесен удар по складу ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске (ДНР). На складе хранились дальнобойные ракеты, рассказали в подполье. 

«Удар нанесен по складу в подконтрольном ВСУ Краматорске, где хранились, в том числе дальнобойные ракеты», — сообщили в подполье. Информацию приводит РИА Новости. 

Также 25 июля был нанесен удар по складам ВСУ в Киевской области. По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, на складе могли храниться снаряды с обедненным ураном, передает «Царьград». 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Нанесен удар по складу ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске (ДНР). На складе хранились дальнобойные ракеты, рассказали в подполье.  «Удар нанесен по складу в подконтрольном ВСУ Краматорске, где хранились, в том числе дальнобойные ракеты», — сообщили в подполье. Информацию приводит РИА Новости.  Также 25 июля был нанесен удар по складам ВСУ в Киевской области. По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, на складе могли храниться снаряды с обедненным ураном, передает «Царьград». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...