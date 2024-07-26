В челябинском городе инструктор автошколы получил срок за передачу взяток

В Аше (Челябинская область) осудили инструктора автошколы местного отделения ДОСААФ за передачу взяток от обучающихся сотруднику Госавтоинспекции. Как 26 июля сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина получил четырехлетний срок лишения свободы.
«В Аше осужден работник местного отделения ДОСААФ за посредничество в передаче взяток сотруднику ГИБДД. Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в размере 900 тысяч рублей», — заявили в прокуратуре.
Судебное разбирательство показало, что в течение 2021 года мужчина помогал обучающимся передавать денежные суммы инспектору ГАИ. Деньги предназначались для облегчения процесса получения водительских прав без прохождения практического экзамена. Также при уплате взяток на теоретической части экзамена разрешалось пользоваться шпаргалками.
Общая сумма переданных взяток составила 775 тысяч рублей. Инструктор был признан виновным по 11 пунктам обвинения в посредничестве взяточничестве и приговорен к лишению свободы и штрафу в размере 900 тысяч рублей.
Госавтоинспектор также не ушел от наказания. В апреле он осужден к шести годам лишения свободы, и теперь отбывает наказание в исправительной колонии общего режима.
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