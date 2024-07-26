Экс-чиновницу из Тюмени, которой прочат пост в команде Кухарука, заметили в ХМАО

В аэропорту Ханты-Мансийска заметили экс-замглавы Тюмени Ирину Чудову. Об этом сообщил портал NEFT со ссылкой на очевидца.
«Чудова оформлялась на обратный рейс до Тюмени. Видимо, прилетала в Ханты-Мансийск по делам», — рассказал собеседник NEFT.
Появление Чудовой у стойки регистрации подогрело волну слухов о ее скором трудоустройстве в правительство ХМАО. Тем более, опыт работы в региональной власти у нее есть — она работала замом главы депимущества в Тюменской области, а затем проводила негласный аудит «Тюменской мясной компании» возглавив ее как один из компетентных и доверенных финансистов правительства.
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