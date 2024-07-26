Экс-чиновницу из Тюмени, которой прочат пост в команде Кухарука, заметили в ХМАО

Экс-чиновницу из Тюмени Чудову заметили в аэропорту ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Ирину Чудову заметили в аэропорту ХМАО
Ирину Чудову заметили в аэропорту ХМАО Фото:

В аэропорту Ханты-Мансийска заметили экс-замглавы Тюмени Ирину Чудову. Об этом сообщил портал NEFT со ссылкой на очевидца.

«Чудова оформлялась на обратный рейс до Тюмени. Видимо, прилетала в Ханты-Мансийск по делам», — рассказал собеседник NEFT.

Появление Чудовой у стойки регистрации подогрело волну слухов о ее скором трудоустройстве в правительство ХМАО. Тем более, опыт работы в региональной власти у нее есть — она работала замом главы депимущества в Тюменской области, а затем проводила негласный аудит «Тюменской мясной компании» возглавив ее как один из компетентных и доверенных финансистов правительства.

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В аэропорту Ханты-Мансийска заметили экс-замглавы Тюмени Ирину Чудову. Об этом сообщил портал NEFT со ссылкой на очевидца. «Чудова оформлялась на обратный рейс до Тюмени. Видимо, прилетала в Ханты-Мансийск по делам», — рассказал собеседник NEFT. Появление Чудовой у стойки регистрации подогрело волну слухов о ее скором трудоустройстве в правительство ХМАО. Тем более, опыт работы в региональной власти у нее есть — она работала замом главы депимущества в Тюменской области, а затем проводила негласный аудит «Тюменской мясной компании» возглавив ее как один из компетентных и доверенных финансистов правительства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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